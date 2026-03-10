垢ぬけ姿が話題になったタレントの最新ショットが、またも話題を呼んでいる。

１０日までにインスタグラムで、レストランで食事を楽しむ写真などをアップしたのはお笑いタレント・丸山礼。小花柄のインナーにブラウンのカーディガンをあわせたコーデになっており、髪はカールに巻かれている。

ふんわりとした雰囲気をまとう丸山は「鼻水やばくね？みんな花粉症大丈夫？もうすぐ花見できるかな？新学期の土の匂いって最高だよね。春だね」とつづった。

この投稿には「春のれいぴょん可愛すぎる！！」「れいちゃん、可愛いヨォ」「ほんとにかわいどーしよ汗」「れいぴょんってやっぱりメロい。うん」「れいちゃん痩せて綺麗になりすぎてる」といった声が寄せられている。

丸山は女優・土屋太鳳のモノマネでブレイク。２月にインスタグラムで公開された自撮りショットが「痩せた」「スゲー美人」「ビジュ良すぎるめっちゃかわいい」「本当におキレイです」と話題になった。女優としても台頭し、２０２６年度前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「風、薫る」で朝ドラに初出演することも決まっている。