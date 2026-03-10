ケンカをしている小型犬2匹のそばで見ていた大型犬がとった、まるでお兄ちゃんのような行動がTikTokで注目されています。投稿したのは、たくさんの大型犬・小型犬・猫と暮らしている「莉愛暖～いぬまる～」さん。投稿から2.9万回以上再生され、「頼りになるお兄ちゃん」といったコメントが寄せられています。

【動画：ケンカ中の小型犬２匹→そばで見ていた大型犬が仲裁をして…まるで『人間のお兄ちゃんのような行動』】

激しいケンカを止めたのは…？

登場するのは、トイプードルのマノンくん、チワックスのリオンくん、ピレニーズ×ゴールデンレトリバーのネオンくん。とある日、マノンくんとリオンくんが、激しくケンカをしていたといいます。そこに、どっしりと構えて様子を見ていたネオンくんが動きだしたんだそう。

ケンカがヒートアップした瞬間、ネオンくんが「ワン！」と一喝！その迫力に、マノンくんとリオンくんは一瞬で静かになったのでした。力でねじ伏せるのではなく一言で制する姿は、まさに頼れるお兄ちゃんのようです。

愛情にあふれるネオンくんのやさしさ

お兄ちゃんに怒られて、リオンくんはこの世の終わりのようなションボリ顔になっていたんだとか。マノンくんもすっかり反省して、先ほどまでの勢いはどこへやらという様子だったそう。ネオンくんの存在感の大きさが伝わるかのようですね。

叱った後は、やさしく見守るのがネオンくん流だそう。「仲良くしなきゃダメだよ」と諭すように見つめる瞳には、弟たちへの深い愛情が表れているかのようです。厳しさとやさしさを兼ね備えた、お兄ちゃんのネオンくんなのでした。

「ぼく、頑張ったよ！」と一気に甘えん坊さん

見事に仲裁を終えると、ネオンくんはすぐに飼い主さんの元へ向かったといいます。仲裁をした後は、いつも必ず報告してくれるんだそう。次は、ネオンくんが飼い主さんに褒められる番ですね。

飼い主さんに「ぼく、ケンカ止めてきたよ～褒めて！」と言わんばかりに、なでなでを要求してきたんだそう。飼い主さんに頭をなでられて、満足そうに目を細めるネオンくんなのでした。

この投稿には「頼もしいお兄ちゃん」「お手伝いかわいい」「兄強し！」「なんて言ってるか、会話を聞いてみたい」など、ネオンくんの頼もしいお兄ちゃんっぷりに、絶賛のコメントが届いていました。

投稿者である「莉愛暖～いぬまる～」さんのアカウントでは、犬猫たちの賑やかで楽しい日常がたくさん公開されています。それぞれの個性豊かな様子から目が離せませんね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「莉愛暖～いぬまる～」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。