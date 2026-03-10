「ローテから外す段階にはない」が…悩める佐々木朗希、Bゲーム登板で開幕へ向け“修正”の一手 米老舗誌が指摘「最大の目的は球数」
佐々木についてロバーツ監督は「球数を増やしていく必要がある」と語った(C)Getty Images
MLB新シーズンに向けて行われているオープン戦でドジャースの佐々木朗希は、ここまで2度にわたり登板している。その内容は、トータルで3回1/3を投げ、四球5、失点7と芳しくなく、先発復帰への道のりは平たんではない。
米スポーツメディア『Sports Illustrated』は、次回の佐々木の登板は、従来のオープン戦ではなく、マイナーの打者を中心に投げる実戦形式の「Bゲーム」になると報じている。現地時間3月8日配信のトピックによると、デーブ・ロバーツ監督が佐々木の調整方法の“見直し”を決断し、Bゲームでの登板を計画しているという。
一方で、記事の中では、「24歳のロウキ・ササキはここまで不安の残る結果となっているものの、ロバーツ監督は信頼を示し、開幕ローテーションから外すことを検討する段階にはまだないと強調した」として、あくまでもシーズンへの構想は揺らいでいないようだ。
また、指揮官が、「彼は球数を増やしていく必要がある」と語ったコメントも掲載。その上で同メディアは、「ロバーツ監督が指摘したように、現段階での最大の目的は、開幕に向けてササキの投球回数と球数をさらに増やしていくことだ」と解説している。
オープン戦でのダイヤモンドバックス戦、ガーディアンズ戦ではいずれも複数の四球を記録しており、打ち込まれる場面も目立った。ここまでの印象などから、同メディアも、「ダイヤモンドバックス戦で最速98マイル（約158キロ）の速球を記録したものの、制球が定まらなかった」と訴えている。
調整方法の変更は、佐々木のパフォーマンスを安定させるために他ならず、Bゲームで登板のメリットとして同メディアは、「イニングを途中で切り上げたり、1イニングの球数が多くなった場合にササキを一度降板させたりすることが可能だ。さらに、必要に応じて何度でも試合に再登板させることもできる」と説明している。
実際の登板時期は示されていないものの、佐々木は新たな形式で修正を図ることになる。シーズン開幕までおよそ2週間となる中、課題解決を目指しての試行錯誤が続く。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]