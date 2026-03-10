日本テレビ系「ＷＢＣ詳報『日本×オーストラリア』大谷ら最強侍Ｊ３連勝！」（後１０時）が９日、生放送された。

番組はお笑いコンビ「サンウィッチマン」の伊達みきお、富澤たけしがＭＣを務め、スタジオには２００９年第２回大会優勝監督で元巨人監督の原辰徳氏が出演した。

８日のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド３戦目・オーストラリア戦では巨人で監督・選手として共闘したおいの菅野智之投手（ロッキーズ）が先発。「天覧試合」で４回４安打無失点の好投でチーム３連勝に貢献した。

番組では試合前の円陣で元巨人同僚の岡本和真（ブルージェイズ）に「菅野先輩めちゃくちゃ緊張していた」といじられたこと紹介。また開幕前の１日に大阪市内の飲食店で開かれた決起集会の支払いをチーム最年長の菅野が済ませたことを伝えた。

原氏は「最年長でそれはそれなりに緊張はあると思う。焼き肉をごちそうしたというのも、緊張感を自分で省きたかったのかなというね。でも相当お財布は減ったような」と笑った。

また菅野登板の試合、初回２アウト１塁の場面で豪州のホールに右翼線へ鋭い打球を放たれた。しかしこれを近藤健介外野手（ソフトバンク）が見事にさばき無失点で切り抜けた。これに原氏は「近藤くんのプレーがすべて。智之の中ではあれは非常にピカピカに光ったファインプレーだったでしょうね。それ以降は自分のピッチングもでき、ステップアップの材料になったのではないかと思う」と目を細めた。