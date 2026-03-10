「イエス、フォーリンラブ」のフレーズで一世を風靡したお笑いコンビ、フォーリンラブのハジメさん。現在、彼は芸人として活動を続けながら、建築現場で泥にまみれ、汗を流す日々を送っています。会社設立から丸3年。「正直、この仕事は向いてない」と自覚しながらも、なぜハジメさんは現場に立ち続けるのか。かつての夢を「諦めた」と静かに語る40代の彼が、葛藤の末に見出した「プライドよりも大切なもの」とは。再出発への覚悟に迫ります。

【写真】「これぞプロの顔」建築現場で汗を流すハジメさんと、愛する妻・娘との家族ショット（全9枚）

「シロアリから家を守る」下請けとして現場に立つ3年目の現実

── 2022年に、住宅のシロアリ被害を防ぐため、ホウ酸を吹きかける施工をする会社、「株式会社ICOLA」を設立されました。シロアリが入ってくる経路を防ぐ作業も行っているそうですね。収入も月によって変わると伺いました。

ハジメさん：まさにそうです。シロアリって、5月のゴールデンウィーク頃、雨が降った翌日に晴れると一斉に飛ぶ日があるんです。それを見ると急に依頼が増えます。

去年の春に建築基準法の改正があって。建築の審査が厳しくなり、基準をクリアするためには施工費の予算が上がる。そのため、一昨年の冬は駆け込み需要でめっちゃ忙しかったんです。でも通常は5～12月までが繁忙期。1～3月は閑散期になるので、収入の浮き沈みは大きいです。月商が20万のときもあります。

「これぞプロの顔」シロアリや腐れから木造の家を守るため働くハジメさん

── 現場でハジメさんだと気づかれることはありますか。

ハジメさん：あまりないですね。注文住宅が完成前の現場作業ですし、完全に業者の格好ですから。ただ、大工さんや工務店さんは僕だと知っているので、「なんでまたこの仕事なの？」と聞かれることはあります。建築業界の中でも珍しい分野といいますか、結構、渋い仕事ではあるんで。

── 芸人と、現場で作業をする現在の大変さ。単純に比べられるものではないと思いますが、ハジメさんはどう思っていますか？

ハジメさん：芸人の仕事は「席取り合戦」。誰かが自分の席を常に狙っていて、人の嫌なところも見えてくるので、精神的にはキツいです。逆に現場作業は、体力的なしんどさがありますね。いつまでもできる仕事だとは思えないので、自分の腰が終わる前にだんだん人を回せるようになりたいと頑張っている最中です。

「向いてない」と自覚して気づいた、芸人と職人の決定的な違い

── なぜ、この分野の仕事を選んだのですか。

ハジメさん：同じ事務所だった元ザブングルの松尾さんが、芸人のセカンドキャリアを支援する事業をされていて。コロナ禍で仕事が激減し、娘も生まれたタイミングで「興味あったらやってみない？」と言われたのが今の仕事でした。

建築現場で働くフォーリンラブ・ハジメさん

── 最初に話を聞いたとき、どう思いましたか。

ハジメさん： 日本ではまだあまり広まっていない分野なのは「面白いな」と。まずは現場施工から始めて、ゆくゆくは社長として…とイメージしていたんですが、実際にやってみたらそんな簡単なものじゃない。今のところ、人を雇う余裕はなく営業も現場作業も基本的にはひとりでやっています。ただ、僕は数字や書類がすごく苦手で。経理や請求書作成だけは奥さんにお願いしています。

── 会社設立から3年、心境の変化はありますか。

ハジメさん：ここ1年くらい「向いてない」と思うことが増えました。自宅のクリーニング業をしているカラテカの入江さんのように、作業後にお客さんの喜ぶ顔が見られる仕事は芸人と似ていると思うんです。でも僕の仕事は、シロアリの被害や木の腐れを食い止める効果が出るのはずっと先。だから現場での仕事へのリアクションがまったく見えないんです。

直接お客さんの反応を見てモチベーションを保つのが僕のやりがいだったんだな、と。黙々と突き詰める「職人」という生き方は、自分には向いてないのかなと思います。

愛が溢れてる！妻と娘との家族ショット

「夢を叶えたのではない、諦めた」40代で選んだ「今の正解」

── 向いてないと感じながらも、仕事を続ける理由は何ですか。

ハジメさん：お笑い1本で食えてたなら理想だったかもしれないですが、そうじゃない人はたくさんいる。僕もそのひとりで、違う道を模索しなきゃいけません。10代で「芸人になってテレビに出たい」という夢までは描けていましたが、その先を考えていなかった。

世の中に「売れる」って言葉がありますよね。でも売れるのと出続けるのはまったく違う。難しいのは、ずっと残り続けるほうなんですね。そこまでイメージしておかなきゃならなかったんです。だから僕は「夢を叶えた」というよりも「夢を諦めた」んだと思います。でも、もしずっと売れて続けていたら家族ができていたかはわからないとも思うので、難しいですね。

── 2014年に結婚し、6年もの不妊治療期間を経てお子さんを授かりました。奥さんは今の仕事をどう思っていますか。

ハジメさん：奥さんはどちらかというと芸人の仕事をしてほしいんですよね。でも現実はそう甘くはない。芸人の収入がゼロで、ただ家にいるだけというのはしたくなかった。僕はやっぱり、家族を守りたかったんです。

── 40歳を過ぎて、家族がいて。もう一度芸人の世界に飛び込めますか？

ハジメさん：芸人って、夢とか希望、憧れだけでは無理な世界で、コスパはめちゃくちゃ悪いですよ。でも10代、20代なら飛び込めた。40歳を過ぎて、家族がいて。もう一度できますとかといわれたら、妻と娘の人生を賭けてまで、もうこの世界には「ようとび込めないですわ」（笑）。

今の自分はカッコいいとも思わないですね。でも、家族を犠牲にしてまでやろうと思える仕事は、極論、もうないと思っています。

…

「夢を叶えたのではなく、諦めた」という言葉に、40歳を過ぎて家族を守る道を選んだハジメさんの強い覚悟を感じます。 みなさんは人生の転機で、自分の「やりたいこと」と「守るべきもの」がぶつかったとき、どのような決断をしましたか？ 理想と現実の狭間で葛藤しながらも、形を変えて前へ進もうとする彼の生き様に重なる部分は、あなたの人生にもありますか？

取材・文：内橋明日香 写真：ハジメ