どうやってスマホを生き延びさせられるかが鍵。東日本大震災の経験で学んだモバイルバッテリーの備え方【著者インタビュー】

どうやってスマホを生き延びさせられるかが鍵。東日本大震災の経験で学んだモバイルバッテリーの備え方【著者インタビュー】