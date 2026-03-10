有吉弘行、「イジられ耐性0」の芸人を明かす 共演者らは爆笑「あの芸風で…」
お笑い芸人の有吉弘行（51）が8日深夜放送のテレビ朝日系クイズバラエティー『有吉クイズ』に出演。ある芸人に対し“イジられ耐性0”と指摘した。
【動画】有吉弘行、南條庄助、あんりらドライブの様子
この日は大人気企画「有吉と行くメモドライブ」を実施。有吉のほか、銀シャリ・橋本直、すゑひろがりず・南條庄助、バッテリィズ・エース、ぼる塾・あんり、エバース・町田和樹の計6人が参加した。
レギュラー枠でもその斬新さで人気を博しているこの企画では、芸人たちがドライブロケを実施し、芸人たちは、車内で思ったことをリアルタイムでメモする。すると、みんなでワイワイ楽しくドライブしているように見える瞬間でも、「いつまでナビ入れてんだよ」「長くなりそうだな」など、頭の中で思っていることは人それぞれで…。これは、そんな芸人たちのリアルすぎる心の声を、ロケ映像とともにスタジオでのぞき見するという前代未聞の企画となっている。
この日はディスカウントストアでの買い出しをしてからパーティー会場へ行くというドライブが行われた。出発前に有吉が南條に「（普段は着物の南條に対し）どうしたの今日そんな服で…」「あまりに“洋”だもんね」などとツッコミが入り、スタジオのヒコロヒーは「確かに」と爆笑。それを見たせいやも「ロケのカバンちゃうやろ」とツッコんだ。
さらに運転は、免許を所持しているという南條が自ら志願し担当するも、「車、持ってないんです」「月1、2回ぐらいレンタカーで（運転する）」という発言に、参加者からは続々と心配の声（メモ）があがった。
ロケ前半のVTRを振り返ったスタジオでは、有吉は「南條はちょっと機嫌が悪いんだよね」「あんまり好きじゃないみたい、イジられるのが」と指摘。橋本も「序盤で服とかいじられて、ちょっとご機嫌斜め…」「あの芸風でイジられるの無理なの？」などと苦笑いし、放送では南條の顔写真とともに「←イジられ耐性0？」とテロップで書かれていた。
