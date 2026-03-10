ÃÈË¼¤â²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¤â»ß¤Þ¤Ã¤¿¿¼Ìë¤ÎÄäÅÅ¡Ä¡¡Í×²ð¸î2¡¦75ºÐ¤ÎÊì¤È²á¤´¤·¤¿ÉÔ°Â¤ÊÌë¡Ö¤³¤ì¤¬ÂçºÒ³²¤Ê¤é¡Ä¡×48ºÐÃËÀ¤¬½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿ÈòÆñ¤ÎÈ÷¤¨¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
ºòÇ¯¤ÎÅß¡¢¿¼Ìë¤ÎÆÍÁ³¤ÎÄäÅÅ¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦48ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ï¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£Í×²ð¸î2¤ÎÊì¡Ê75ºÐ¡Ë¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¡£ÃÈË¼¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤â»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¤Ã°Å¤ÊÃæ¡¢²ûÃæÅÅÅô¤òÍê¤ê¤ËÌÓÉÛ¤ò½Å¤Í¡¢Êì¤ÎÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÌëÄÌ¤·¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¡È¯À¸Ä¾¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¡Û¿ÓÂç¤ÊÈï³²¡¢·üÌ¿¤Îµß±ç³èÆ°¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¤ÏÌäÂê¤¬Â³¡¹¤È
¡ÖÊì°ì¿Í¤ò¿²¤«¤»¤¿¤Þ¤Þ¡¢»ä¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤â¤·¤³¤ì¤¬Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤Ç¡¢²¿Æü¤âÂ³¤¤¤¿¤é¡¢Êì¤Î²ð¸î¤Ï¡Ä¡×ÉÔ°Â¤ÊÌë¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤ÆºÒ³²»þ¤ÎÊì¤ÎÈòÆñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹¬¤¤ÄäÅÅ¤Ï¿ô»þ´Ö¤ÇÉüµì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï»Ô¤ÎÁë¸ý¤ËÁêÃÌ¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖÊ¡»ãÈòÆñ½ê¡×¤È¡Ö¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¡ÊºÒ³²»þ¥±¥¢¥×¥é¥ó¡Ë¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°ìÈÌ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ç¤ÏÊì¤Î²ð¸î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ø¡ØÃ¯¤¬¡¦¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¦¤¤¤Ä¡ÙÊì¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¯·×²è¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¶ñÂÎÅª¤ÊÈ÷¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢µ¾À·¼Ô¤Î²áÈ¾¿ô¤ò¹âÎð¼Ô¤¬Àê¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ï¡¢Í×²ð¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤äÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÊ¡»ãÈòÆñ½ê¡×¤È¤Ï
ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢°ìÈÌ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬º¤Æñ¤Ê¹âÎð¼Ô¡¢¾ã³²¼Ô¡¢Ç¥»ºÉØ¡¢ÆýÍÄ»ù¤Ê¤É¤ÎÍ×ÇÛÎ¸¼Ô¤¬°ÂÁ´¤Ë²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤¬¡ÖÊ¡»ãÈòÆñ½ê¡×¤Ç¤¹¡£2023Ç¯10·î1Æü»þÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ë¤Ï26116¥«½ê¤ÎÊ¡»ãÈòÆñ½ê¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢»ØÄêÊ¡»ãÈòÆñ½ê¤Ï9398¥«½ê¡¢¶¨ÄêÅù¤Ë¤è¤ê³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡»ãÈòÆñ½ê¤Ï16718¥«½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÀßÈ÷¤ä°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ÎÀìÌç¿¦¤Ë¤è¤ë»Ù±çÂÎÀ©¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌ¤ÎÈòÆñ½ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤ÊÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×ÇÛÎ¸¼Ô¤¬Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ìÈÌ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ç²á¹ó¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¾À·¼Ô¤Î²áÈ¾¿ô¤ò¹âÎð¼Ô¤¬Àê¤á¡¢¾ã³²¼Ô¤Îµ¾À·¼Ô¤Î³ä¹ç¤âÈïºÒ½»Ì±Á´ÂÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó2ÇÜ¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Ï¡¢ºÒ³²È¯À¸Ä¾¸å¤«¤é³«Àß¤µ¤ì¤ë°ì¼¡ÈòÆñ½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ°ìÈÌ¤ÎÈòÆñ½ê¤«¤é°ÜÆ°¡ÊÆó¼¡ÈòÆñ¡Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¡ÊºÒ³²»þ¥±¥¢¥×¥é¥ó¡Ë¤È¤Ï
¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¤È¤Ï¡¢ÈòÆñ¹ÔÆ°Í×»Ù±ç¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¡ÖÃ¯¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÆó¼¡ÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÈòÆñ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤«¡×¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤ËµºÜ¤·¤¿·×²è¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤ÎºÒ³²ÂÐºö´ðËÜË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÄ®Â¼¤Ë¤Ï¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¤ÎºîÀ®¤¬ÅØÎÏµÁÌ³¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·×²è¤Ï¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ê²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷¡Ë¤äÁêÃÌ»Ù±çÀìÌç°÷¤Ê¤É¤ÎÊ¡»ãÀìÌç¿¦¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀìÌç¿¦¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¥±¥¢¥×¥é¥óÅù¤ÎºîÀ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤Î¿´¿È¤Î¾õ¶·¤äÀ¸³è¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤âÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤·×²è¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¤ÎºîÀ®¼ê½ç
¡ÖÊ¡»ãÈòÆñ½ê¡×¤È¤¤¤¦"ÈòÆñÀè"¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡¦Ã¯¤¬¡¦¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤³¤ØÈòÆñ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÒ³²»þ¤Ë¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¡×¤Ç¤¹¡£
¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¤È¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¼«ÎÏ¤Ç¤ÎÈòÆñ¤¬º¤Æñ¤Ê¹âÎð¼Ô¤ä¾ã³²¼Ô¤Ê¤É¤¬¡¢°ÂÁ´¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤Ç¤¹¡£ÈòÆñÀè¡¢»Ù±ç¼Ô¡¢É¬Í×¤Ê°åÎÅµ¡´ï¤äÌô¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤òÈòÆñÀè¤È¤·¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¤³¤Î¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¤ÎÃæ¤Ë¶ñÂÎÅª¤ËµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Ø¤ÎÈòÆñ¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»ÜÀßÌ¾¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¡¢Æ±¹Ô¤¹¤ë»Ù±ç¼Ô¤Ê¤É¤òÌÀµ¤·¡¢ºÒ³²»þ¤ËÌÂ¤ï¤º¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
1.ÈòÆñ¹ÔÆ°Í×»Ù±ç¼ÔÌ¾Êí¤Ø¤ÎÅÐÏ¿
¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»ÔÄ®Â¼¤ÎËÉºÒÃ´Åö²Ý¤äÊ¡»ãÃ´Åö²Ý¤ËÏ¢Íí¤·¡¢Ì¾Êí¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ¾Êí¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤ËÃÏ°è¤Î»Ù±ç¼Ô¤ä¹ÔÀ¯¤«¤éÍ¥ÀèÅª¤Ë»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¤ÎºîÀ®
Ì¾ÊíÅÐÏ¿¸å¡¢Í¥ÀèÅÙ¤Î¹â¤¤Êý¤«¤é·×²è¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£»ÔÄ®Â¼¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤äÁêÃÌ»Ù±çÀìÌç°÷¤Ê¤É¤ÎÊ¡»ãÀìÌç¿¦¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÝ¡¢ËÜ¿Í¤Î¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤äÀ¸³è¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢°ìÈÌ¤ÎÈòÆñ½ê¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤«¡¢Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Ç¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬É¬Í×¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼õ¤±Æþ¤ì²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤ò³ÎÇ§¤·¡¢·×²è¤ËÌÀµ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Ã´Åö¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.ÃÏ°è¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í
ËÜ¿Í¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢ºîÀ®¤·¤¿·×²è¤òÌ±À¸°Ñ°÷¤ä¼«¼£²ñ¡¢¼«¼çËÉºÒÁÈ¿¥¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤Î»Ù±ç¼Ô¤È¶¦Í¤·¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ù±ç¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
4.Äê´üÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤È·±Îý
·×²è¤Ï°ìÅÙºî¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿´¿È¤Î¾õ¶·¤äÀ¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤ÆÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢ÈòÆñ·±Îý¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢Í¥ÀèÅÙ¤Î¹â¤¤ÈòÆñ¹ÔÆ°Í×»Ù±ç¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2021Ç¯¤ÎË¡²þÀµ»Ü¹Ô¸å¡¢¤ª¤ª¤à¤Í5Ç¯ÄøÅÙ¤Ç¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÔÄ®Â¼¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»ãÀìÌç¿¦¤Ø¤ÎÊó½·»ÙÊ§¤¤¤ä¡¢Ä£Æâ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢·×²èºîÀ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤¹¤°¤Ç¤¤ëÈ÷¤¨
ºÒ³²¤Ï¤¤¤Äµ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤Åß¾ì¤Ï¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤Ç¤ÎÂÎÄ´°²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î½àÈ÷¤òº£¤¹¤°»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Î³ÎÇ§
¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤Ë¤¢¤ëÊ¡»ãÈòÆñ½ê¤Î¾ì½ê¤È¼õÆþÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Èó¾ïÍÑ»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Î½àÈ÷
¾ïÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÌô¡¢°åÎÅµ¡´ï¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â´Þ¤à¡Ë¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ä²ð¸îÊÝ¸±ÈïÊÝ¸±¼Ô¾Ú¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ê¤É¡¢ÈòÆñ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤¹¤°¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã´Åö¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢Êì¤Î¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶á½ê¤ÎÊ¡»ãÈòÆñ½ê¤Î¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÆÀÌ¤äÌ±À¸°Ñ°÷¤È¤â»öÁ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈòÆñÀè¤â»Ù±ç¼Ô¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÄäÅÅ¤ÎÌë¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢¤â¤¦´¶¤¸¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹ÅÄÃæ¤µ¤ó¡£
ºÒ³²¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÈïºÒ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò¡¢¡Ö¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÈÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤Åß¤Ï¡¢ÃÈË¼¤¬»È¤¨¤Ê¤¤ÈòÆñÀ¸³è¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»ÔÄ®Â¼¤ÎÁë¸ý¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ´Åö¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î ¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë