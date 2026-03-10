きょうは、関東では午前中を中心に雪や雨が降り、北部では平地でも積雪となる所がありそうです。日本海側も雪や雨となりますが、午後は範囲が狭くなるでしょう。今週は寒の戻りとなり、日中の気温は東京で10℃など、平年を下回る寒さになりそうです。

関東は東の海上の低気圧の影響で、午前中を中心に雨や雪が降るでしょう。北部は平地でも雪の積もる所がありそうです。積雪や路面の凍結、交通機関への影響にご注意ください。午後は関東の天気も回復に向かい、太平洋側は晴れ間の出る所が多いでしょう。日本海側も雪や雨となりますが、午後は山陰から北陸では雪のやむ所が多い見込みです。北日本では日中は雪が降ったり、やんだりとなりそうです。

冷たい空気が流れ込んできているため日中の気温はきのうより低く、東日本や西日本も10℃くらいと、この時季としても低くなりそうです。東京や大阪で10℃など、真冬並みになる所もあるでしょう。北風でさらに寒く感じられるため、冬のコートやマフラーなどで暖かくしてお過ごしください。

＜きょう10日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌： 2℃ 釧路： 3℃ 青森： 5℃

盛岡： 6℃ 仙台： 8℃ 新潟： 7℃

長野： 5℃ 金沢： 7℃ 東京：10℃

名古屋：12℃ 大阪：10℃ 岡山：11℃

広島：12℃ 松江： 9℃ 高知：14℃

福岡：13℃ 鹿児島：17℃ 那覇：20℃

あすは日本海側も含めて広い範囲で晴れますが、今週は上空の寒気の影響を受けやすく、木曜日から金曜日にかけては晴れ間の出る太平洋側も変わりやすい天気となりそうです。関東なども再び雪や雨となる可能性があります。最新の情報をご確認ください。寒の戻りがありますが、週末は一気に春本番の暖かさとなるでしょう。