アメリカとイスラエルによる攻撃が続く中、イランでは9日、新たな最高指導者モジタバ師に忠誠を誓う大規模集会が開かれました。新体制初日に国内の結束をアピールした形です。

これは首都テヘラン中心部の9日の様子です。

殺害されたハメネイ師の二男で、新たな最高指導者に選出されたモジタバ師に忠誠を誓う大規模集会が開かれ、アメリカやイスラエルを非難する声が上がりました。

またイラン中部では、集会中にイスラエル軍の空爆があり、近くで白煙が上がる様子もみられました。

イランは新体制の初日に国内の結束をアピールしています。

精鋭部隊「革命防衛隊」は「完全な服従と自己犠牲の用意がある」としていて、ペゼシュキアン大統領もSNSで、「モジタバ師の選出は国民の意思」だと強調しました。

一方のイスラエル外務省は9日、国内の弾圧にも関与したとされる強硬派のモジタバ師をめぐり、「その手はすでに血に染まっている」「体制の残虐さを引き継ぐもう一人の暴君にすぎない」と批判しました。

こうした中、イランに対する攻撃は続いていて、イスラエル軍は9日、イラン全土で数十か所を空爆し、無人機部隊の司令部を爆撃したと明らかにしました。

イランも反撃を続けていて、ロイター通信によりますと、トルコは9日、イランから発射されトルコ領空に侵入した弾道ミサイルをNATO＝北大西洋条約機構の防空システムが破壊したと発表しました。NATOの迎撃は今月4日に続いて2度目です。

これに先立ちイランの外務省は、トルコ、キプロス、アゼルバイジャンに対しては、いかなる攻撃もしていないと主張していました。

こうした中、トランプ大統領は9日、CBSのインタビューで軍事作戦について「ほぼ終わった」と述べました。その上でイランには「海軍も通信網も空軍もない」「軍事的には何も残っていない」と強調しました。

また、イランの新たな最高指導者に選出されたモジタバ師ついて「彼に伝えるメッセージはない」と述べた上で、代わりに自らが想定する人物が国を率いるべきだと主張したということです。

また、NBCの取材にモジタバ師の選出について「イランは大きな過ちを犯したと思う」と述べ改めて不満を示しました。