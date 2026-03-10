セブン「プレッツェルショコラ ビター」新登場 甘じょっぱさとカリッと食感がクセになる
【モデルプレス＝2026/03/10】セブン-イレブンでは、カリッと食感のプレッツェルとチョコレートを組み合わせた新商品「セブンプレミアム プレッツェルショコラ ビター」を、3月10日（火）より全国の店舗にて順次発売する。
「セブンプレミアム プレッツェルショコラ ビター」は、SNSやYouTubeのASMR動画、さらには韓国トレンドとして若年層を中心に話題となっているプレッツェルを主役に、ココアホライズン認証を取得したサステナブルカカオを使用したコク深いビターチョコをコーティングした一品。プレッツェルの塩味とチョコレートが織りなす、絶妙な甘じょっぱさと、カリッとした食感が楽しめる。
開発にあたり、プレッツェルのカリッとした食感と、濃厚なチョココーティングのバランスを追求。プレッツェルは、チョコレートをコーティングしても本格的なカリッと食感が楽しめる仕立て。コーティングのチョコレートはほろ苦いコク深さで甘すぎず、最後まで飽きのこない味わいを実現した。（modelpress編集部）
価格：138円（税込149.04円）
販売エリア：全国
◆3月10日新登場「セブンプレミアム プレッツェルショコラ ビター」
◆カリッと食感＆甘じょっぱさにやみつき
■セブンプレミアム プレッツェルショコラ ビター
