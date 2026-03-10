3月21日（土）よる10時〜10時54分 日本テレビ系で「ヒロミのおせっ買い！」を放送。放送後からTVerにて無料配信を実施。

お買い物にロマンを持つヒロミ、長谷川忍（シソンヌ）、佐久間大介（Snow Man）の3人が、その人生経験を活かしてお買い物をお手伝い＝“おせっ買い”する「お買い物バラエティー」の第5弾。今回も、豪華ゲストの人生の節目や大切な人への想いに寄り添った、笑いと感動のお買い物をお届け。

●横山裕から親友・相葉雅紀へ！20年来の絆が詰まった「腸活」サプライズ

ゲストにSUPER EIGHT・横山裕が登場。20年来の親友である嵐・相葉雅紀へ、これまでの感謝とエールを込めた贈り物をしたいという横山に密着する。

現在腸活にハマっているという相葉のために、横山が時間をかけて手作りした「腸活グッズ」をサプライズでプレゼント。ジュニア時代からの絆、そして「24時間テレビ」でのマラソン挑戦を支えてくれた相葉へ、感謝を込めて究極の納豆と味噌を探す。1箱1万円超えの伝説の納豆を求め秋田と中継を結び、超豪華ゲストとして2人も尊敬するあの人がまさかの登場!?

さらに横山自ら手作りした渾身の味噌や、天才料理人が調合した特製タレなど、世界に一つだけの感動ギフトが完成。涙と笑いのプレゼント作戦、その結末は必見！

●岡田結実が夫とテレビ初共演！最新家電に驚きの連続

第一子出産を発表したばかりの岡田結実は、新生活にピッタリな最新家電のお買い物に挑む。今回は、テレビ初出演となる岡田のイケメン夫が登場し夫婦初共演が実現！仲睦まじい二人は、大型家電店で驚きの体験を連発する。

例えば…

・ほったらかし最新調理家電：忙しい育児の味方！

・ミライ人間洗濯機：昨年、大阪・関西万博で話題となった最新技術

家電量販店を舞台に、空気清浄機や家事時短を叶える最新調理家電など、育児に欠かせないアイテムを物色。夫へのベタ惚れ秘話も必見。

最新鋭の家電に圧倒される中、子ども誕生のその後という最新情報も初公開し、産後の新生活に向けた家電爆笑お買い物ロケを敢行。

ヒロミ＆佐久間＆長谷川のプロ目線によるお節介で、岡田夫妻が下した「究極の買いっぷり」をお見逃しなく！

＝＝＝

さらに、3月21日の第5回の放送を記念し、3月15日（日）15時からの放送では、過去4回の「伝説のお買い物」を一挙紹介。そして、購入した品々がその後の生活をどう変えたのか……禁断の「その後」を新撮で追いかけた！

●震えるほどの名シーン再び！豪華ゲストの「決断」をプレイバック

番組が誇る「おせっ買い」の歴史から、特に反響の大きかった3エピソードを厳選。

津田篤宏（ダイアン）【運命のメルセデス・ベンツ購入】：芸人の成功の証として高級車「メルセデス・ベンツ」を購入!?

茺田崇裕・小瀧望（WEST.）【260万円の極上睡眠】：小瀧は睡眠不足解消のため「安眠グッズ」や「最高のマットレス」を探す！

工藤静香【圧巻の目利きと爆買い】：高機能家電から便利グッズまで、「本当に欲しいもの」だけを選び抜く姿！

●【独占追跡】買っただけで終わらせない！「その後」のリアルを直撃

本スペシャルの目玉は、ヒロミのアドバイスを受けたゲストたちの「今」を映し出す新規撮り下ろしロケ。

羽鳥慎一【高級電動アシスト自転車の行方】：2025年夏に購入した、スタイリッシュかつ高性能な自転車。多忙を極める「朝の顔」羽鳥は、本当に公道を走っているのか？

松本明子【ヒロミの助言で「実業家」として新展開!?】：愛車の買い替えだけでなく、自身のレンタカー事業についてヒロミからガチのアドバイスを受けた松本。あれから1年どうなった？

●番組概要

■企画プロデューサー 柏原萌人

■演出 川平秀二

■チーフプロデューサー 大橋邦世

■制作協力 デージカンパニー ホールマン

■製作著作 日本テレビ

■公式サイト：

https://www.ntv.co.jp/hiromi-no-osekkai/

■TVer：

https://tver.jp/series/sr1r3lth25

■SNS：

X：@hirominoosekkai

Instagram：@hiromi_no_osekkai

TikTok：@hirominoosekkai

番組推奨ハッシュタグ：#ヒロミのおせっ買い