グラビア話題44歳・元NHKの竹中知華アナ、半袖ニット×スカート姿にネット衝撃「スタイル抜群」「美しい」
ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが9日にInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を集めている竹中。先月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場、デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売した。
今回は「おはよう 今日は華華天国担当人 やたたたたたーーーーーー リスナーさんに会えるるるるるるるー」とつづり、半袖のニット×スカート姿を披露。ファンからは「最高」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@daisuke_motoki2）
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を集めている竹中。先月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場、デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売した。
今回は「おはよう 今日は華華天国担当人 やたたたたたーーーーーー リスナーさんに会えるるるるるるるー」とつづり、半袖のニット×スカート姿を披露。ファンからは「最高」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@daisuke_motoki2）