江口洋介、『タツキ先生は甘すぎる！』出演決定「大人にも何かの気づきを与えてくれる作品になりそう」
町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演する4月11日スタートのドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）に、江口洋介の出演が決定した。フリースクール「ユカナイ」の代表を演じる。
【写真】ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』ポップなキービジュアル
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクール「ユカナイ」を舞台にしたヒューマンドラマ。
町田演じる教室長・浮田タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と、彼が抱える葛藤を知ることになる。
このたび、浮田タツキ（町田）が勤めるフリースクール「ユカナイ」の代表・三雲英治（みくも・えいじ）役に、江口洋介が決定した。三雲は、私立大学の心理学教授で、専門はアートセラピー（芸術療法）。広い視点と未来志向を持って、タツキにアドバイスしながら、一緒に子どもたちを導く。
江口は出演に際し、「親子はもちろん、大人にも何かの気づきを与えてくれる作品になりそうで、今から撮影を楽しみにしています」とコメントを寄せた。
土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は、日本テレビ系にて4月11日より毎週土曜21時放送。
※江口洋介のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■江口洋介
今作は、学校に通えなくなってしまった子どもたちの落ち着く場所、フリースクール「ユカナイ」で働くスタッフたちと子どもたちの気持ちを再生に向けるお話です。
僕は心理学を専門にし、アートセラピー、フリースクール、子ども食堂なども経営する三雲という人物を演じます。親子はもちろん、大人にも何かの気づきを与えてくれる作品になりそうで、今から撮影を楽しみにしています。
