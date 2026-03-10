乃木坂46、41stシングルジャケット公開 「繋がりや関係性が可視化された世界」を表現
乃木坂46が4月8日に発売する41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のジャケットアートワークが公開された。
【写真】41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」ジャケットアートワーク
今作のビジュアルコンセプトは「繋がりや関係性が可視化された世界」。本来であれば見えないはずの“繋がり”を紐や縄として表現し、メンバーのスカートから伸びる無数の紐が空間へと連なっていくことで、メンバー同士の結びつきが広がっていく様子を描いている。さらに、その紐は空間の外側へと続き、ファンへと緩やかにつながっていくイメージも表現された。
なお、今作のクリエイティブは林弘樹が手掛けている。
先日公開された最新アーティストビジュアルでは、乃木坂46の代名詞ともいえる「可憐」でありながら「強い芯を持つ」メンバーの姿がSNSを中心に話題に。ジャケットアートワークにも期待の声が上がっていた。
乃木坂46は5月に東京ドームで「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を3日間開催。さらに6月からは「真夏の全国ツアー2026」がスタートする。活動14周年を迎えた乃木坂46の新たな一歩に注目が集まる。
【写真】41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」ジャケットアートワーク
今作のビジュアルコンセプトは「繋がりや関係性が可視化された世界」。本来であれば見えないはずの“繋がり”を紐や縄として表現し、メンバーのスカートから伸びる無数の紐が空間へと連なっていくことで、メンバー同士の結びつきが広がっていく様子を描いている。さらに、その紐は空間の外側へと続き、ファンへと緩やかにつながっていくイメージも表現された。
先日公開された最新アーティストビジュアルでは、乃木坂46の代名詞ともいえる「可憐」でありながら「強い芯を持つ」メンバーの姿がSNSを中心に話題に。ジャケットアートワークにも期待の声が上がっていた。
乃木坂46は5月に東京ドームで「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を3日間開催。さらに6月からは「真夏の全国ツアー2026」がスタートする。活動14周年を迎えた乃木坂46の新たな一歩に注目が集まる。