『夫に間違いありません』“聖子”松下奈緒、絶句 身体の異変に視聴者あ然「衝撃のラストすぎる」「カオス…」（ネタバレあり）
松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第10話が9日に放送され、病院へ搬送された聖子（松下）に驚きの事実が発覚すると、ネット上には「衝撃のラストすぎるだろ」「カオス…」「鳥肌モノ」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】聖子（松下奈緒）と紗春（桜井ユキ）今週もバッチバチ
紗春（桜井ユキ）に虐待の疑いを抱いた聖子が児童相談所に通報したその晩、孤独に耐えきれず家の様子を見にきた一樹（安田顕）が娘の亜季（吉本実由）と鉢合わせてしまう。
亜季は一樹の幽霊に会えたと大喜びするが、息子・栄大（山崎真斗）は決して他言しないよう妹を口止めし、あることを決意。翌朝、栄大の様子がいつもと違うことに気付いた聖子は胸騒ぎを覚える。
一方、児童相談所職員から突然の訪問を受けた紗春は、通報した人物が聖子だと気付き、怒りの形相で『週刊リーク』編集部へ。聖子に反撃するため天童（宮沢氷魚）の手を借りようと考えたのだ。だが、あいにく天童は不在。すると、デスクに置かれた藤谷瑠美子殺害事件の資料が紗春の目に留まる。
そんな中、テレビで報じられていた藤谷瑠美子殺害事件のニュースを目にした聖子が倒れてしまう。一時的に意識を失った聖子は病院へ搬送され、検査を受けることに…。
その後、意識を取り戻した聖子は医師から「妊娠されてますね」と告げられる。思わず「えっ…」と絶句する聖子に、医師は続けて「妊娠3か月に入ったところです」と伝えるのだった。
聖子の呆然とした表情が映し出されて第10話が幕を下ろすと、ネット上には「衝撃のラストすぎるだろ」「まさかすぎる展開」「バカでかい声出た」「本当にカオス…」「こんな爆弾仕込むんですね。鳥肌モノ」といった声が相次いでいた。
※山崎真斗の「崎」は正確には「たつさき」
