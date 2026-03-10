女優の広田レオナ(63)が7日、自身のインスタグラムを更新し「肺せん癌は寛解しました」と明かした。



【写真】イケメン夫との2ショットも公開

「遂に63歳になりましたん」と切り出し、東京・南青山のレストラン「アントニオ」の前で撮影したショットを公開。「今日は野球!日本対韓国が見たいのでディナーじゃなくてランチにしましたん なんと39年ぶりに西麻布のアントニオに行ってきました」とWBCにかじりついていることも伝えた。



「同じ味 ひろむくんからの誕プレは手紙…ほぼ反省文でした笑笑」と同席したのは夫の“ひろむくん”であることも示唆した。2ショットも掲載した。



続けて「そして!なんと!肺せん癌は寛解しました～～」とウキウキ感をまじえて報告した。「手術しなければ今頃は亡くなっていたんだろう 見つけるきっかけをくれた監督に感謝 見つけてくれて手術してくれたOドクターに感謝」と思いを伝えた。



さらに「再発しないように ストレスと食事に気をつけて明るく自分を大事にする 頑張るけど無理しない あと、どのくらいの日々があるのかわからないけど…いろんなケリをつけつつ、恩返しもしつつ ゆったりまったり笑いながらフェードアウトしたい」と命への思いを独特の表現で示した。最後は「あ!ちゃんとやる事やるから心配しないでね」と付け加えた。



広田は俳優・吹越満と1994年に結婚し、2005年に離婚したが、娘（女優・咲耶＝25）の学校の受験のため、2012年再び結婚し、2016年に離婚した。2018年9月に元俳優のひろむさんと結婚した。



2021年4月に肺がんと診断され、同年6月に手術。2022年8月には新型コロナウイルスに感染し後遺症に悩まされた。2023年末には変形股関節症も発症している。



（よろず～ニュース編集部）