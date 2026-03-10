『オールド・ボーイ』『お嬢さん』などで知られる韓国の鬼才パク・チャヌクと世界で活躍するイ・ビョンホンがタッグを組んだコメディ・スリラー『しあわせな選択』が公開中だ。各国の映画祭でも絶賛されているこの話題作について、来日したイ・ビョンホンにインタビューした。

撮影：平松市聖

人気、実力ともに韓国を代表する俳優イ・ビョンホン。『JSA』の監督パク・チャヌクと組んだ最新作『しあわせな選択』では、自分の居場所は自分で作るとばかりに、就活のために殺人を犯す男マンスを変幻自在に表現し、米ゴールデン・グローブ賞の主演男優賞（コメディ／ミュージカル部門）にノミネートされるなど、キャリア最高の名演を見せている。

筆者は今まで何度かイ・ビョンホンにインタビューをする機会に恵まれているが、いつも感心するのはその受け答えの明晰さ。映画の中で製紙業界にこだわるマンス同様に「演技しかできない」とは言うものの、きっとどんな世界でも成功したはずだと思わされる、俊才だ。言い換えれば彼がその才能をストイックに俳優業に注ぎ込んでくれるおかげで、毎回圧巻の演技を見られる、とも言える。

完成した映画の自分を観て驚くことがたくさんある

――『しあわせな選択』、とても面白かったです。何より不思議なのはビョンホンさんが、いつもと全然顔つきが変わっていることです。それは表情をマンスらしくするために意識しているのか。それとも、マンスという人物を理解して演じるうちに顔つきまで変わってしまうのでしょうか？

イ・ビョンホン どんな演技をする時もそうなんですが、表情を考えながら演技をすることはしませんね。作品に入る直前も、撮影をしている最中も、僕はずっとそのキャラクターや、あるいはその人物に与えられた周りの状況、またその人物の感情の状態といったものに本当に深く入り込んでいき、その中に留まろうとする。そうすると完成した映画を見て、自分にあんな表情があったのかと驚く瞬間がかなりたくさんあるんですよ。もし表情を考えながら演技をしていたら、その瞬間からもう感情から冷めてしまっていると思うんです。ですので、本当にただ感情に忠実に演技をしていると、あんな表情が出てくるのではないのかなと思いますね。

――なるほど。目の前にいるビョンホンさんと違い、マンスがハンサムに見えないのは本当に不思議でした。

イ・ビョンホン 今、僕はヘアメイクをちゃんとして、仕事の場にいるからそう見えるんですよ（笑）。実は普段の自分の姿っていうのは、どちらかというとマンスに近いかもしれません。

平凡な主人公の極端な行動に秘められたメタファー

――主人公のマンスは製紙工場の中間管理職で、巷によくいそうな平凡な人物と言えますね。リストラされると再就職のために常人では考えられない極端な行動に出ます。その心情の変化をどのように捉えて演じたのでしょう？

イ・ビョンホン まずこの映画は、あまり考えずに観て直感的に楽しむこともできますし、一方で注意深く観ているとこれまた面白く感じられる、という特徴があるんです。さらに映画の中に深く入り込んでいくと、本当にたくさんのメタファーがある。一見すると流してしまいそうな描写に、隠されている意味が非常に多いことに気付かされます。確かにマンスはごく平凡な人物ですし、だからこそ観る人が同情し、感情移入をしやすい。ところが映画を観ていくうちに、どうして彼はそんな結論に達したのか、なんでそんな行動を取るんだろうか、と思うようになる。観る側はマンスへの感情移入から抜け出して、「そんなことはしないでほしい」という気持ちになるんです。

普通、失業して新しい職をどうしても得たいと思っても、あの決断に至る人はいないでしょう。でも実はこの映画は、世界中どの国の人でも共感できる大きな社会問題の1つ、雇用問題について語っている映画でもあるんです。その雇用問題によって、切迫した本当に大変な思いをしている人たちを代弁しているのが、このマンスなんです。彼の極端な行動も社会問題のメタファーであり、それを物語を通して伝えているとすれば、かなり理解できる部分があると僕自身は思いました。

すごく笑える原作だからこそ、笑わそうとしない

――原作小説の『斧』（ドナルド・E・ウェストレイク）が元々そうなのですが、コメディであり、スリラーでもありという、演じるにはとても難しいジャンルの映画ではないかと思いました。その上で、何かこだわった点や、感じたことを教えてください。

イ・ビョンホン ジャンルというのは、作家や監督が作品を作っていく作業の中で決まっていくものなので、俳優が演技をしながらジャンルを意識する必要はないんですね。つまり、僕らはキャラクターに入り込み、その人物の状況に応じてきちんと演技をすれば、映画のジャンルやカラーは自然と監督が意図した通りに立ち上がってきます。一方で、こういうジャンルだからこそ気をつけたこともあって、僕自身もこの本を読んだときに、すごく面白くて笑えると思ったんです。ですが、自分が実際に演じる時には、笑わせることを意識してはいけない、とも思いました。笑わせなければと意識した瞬間に、観客の皆さんには拒絶感を与えてしまい、逆効果になってしまう。だから本当に淡々と演技をするように心がけました。そのせいか、ここぞというポイントで自然と観客の笑いを誘うことができたと思いますね。

パク・チャヌク監督はこんなにも天才だったのか

――では今回の映画で、何か新しい発見というのはありましたか？

イ・ビョンホン （少し考えてから）それはかなり時間が経ってから、わかることなんじゃないでしょうか。ただ、自分自身に関してはよくわからないけれど、パク・チャヌク監督については発見がありました。監督とはもう25年以上の付き合いで、すごく親しい兄弟のような間柄であり、僕はなんでも知っているように思っていたんです。けれどもこの作品でご一緒して、また完成した映画を観てみたら、こんなにも天才だったのか、と再発見しましたね。

――どういうところがパク・チャヌク監督の天才たる所以なのでしょう？

イ・ビョンホン 僕は韓国では、監督と本当にたくさんの会話を交わすことで知られている俳優なんです。なぜかと言えば、監督が意図していることを全て理解していないといけないと思うから。だって僕自身は、観客に監督の意図を伝える伝達者じゃないですか。要は間に立って表現をするのが仕事です。ところが、この映画を僕は8回観たんですけど、観るたびに新しい発見があったんですよ。

――8回もですか？ すごいですね。

イ・ビョンホン だから本当に不思議な、面白い映画でした。僕自身、撮影中はこの作品について知り尽くしているような気持ちが少しあったんです。でも観るたびに初めて気づくことがあり、そのたびに監督に「ここは、こういう意味だったんですか？」と質問すると、「そうだよ」とおっしゃる。本当に毎回驚いたし、感嘆しましたね。

（編注）以下、ややネタバレのため映画鑑賞後にお読みください。

――マンスの計画は競争社会のメタファーですね。

イ・ビョンホン ここからは、完成した映画を観て僕が個人的に感じたことですが、マンスが就職のために排除していこうとするその相手は、マンス自身と似た部分のある人たちなんです。そして1人ずつ排除していくたび、マンスの魂の一部も排除されていく。そうやって全てが終わった時には、マンス自身の魂はほぼ無くなっている、と僕は感じました。

――それを聞くと、あのマンスの表情が理解できます。ビョンホンさん自身もマンスに共感できる部分があったということでしょうか？

イ・ビョンホン 就職のために殺人を決心し、それを行動に移す。そこを除けば、残りの部分はほぼ共感することができました。平凡な人物というのは、要は普遍性のあるキャラクターだと言えます。また、殺人を犯す過程でのぎこちなさとか、ちょっと戸惑いを感じている部分にも共感できました。さらにマンスは25年間、ずっと製紙業界一筋。その職場から追い出されてしまって途方に暮れている状況に、僕はすごく共感できたんです。僕自身、成人になりかけの頃に演技の仕事を始めて以来、ずっと俳優だけを35年間やってきて、他の仕事をしたことがありません。もし何かの事情で演技をすることができなくなったら、やっぱりすごく途方に暮れてしまうでしょうね。そして家族への想いというのも、僕と似ている部分があります。愛する家族を守りたいと思うのは自然なことです。でも、そのやり方がまずいというか、古い価値観のままだったことがマンスの問題だったんでしょう。

カットされたラストシーン

――マンスの罪に気づいた妻ミリと息子は、家族のために秘密を守る選択をします。これについて、ビョンホンさんはどのように思われますか？

イ・ビョンホン この家族は、最終的には家長であるマンスを受け入れず、排除しているように思えますね。実はこれもメタファーがあるんです。あんなにもマンスが聞きたがっていた娘のチェロ演奏を、実際には母親のミリと兄だけが聞くことができる。これはまもなく、マンスと家族が一緒に歩んでいけなくなるだろうという予感が込められているんです。マンス自身はそれに気付いていませんが。彼は、自分が求めていたものを全て手に入れたと思っている。新しい職場も得たし、家族の幸せも再び訪れたと思っているんですが、実は全てを失った状態でこの映画は終わっているんですね。これは非常に大きな悲劇なんです。実はマンスが新しい職場に出勤したあとに、もう1シーンあるはずでした。

――どんな場面だったんですか？

イ・ビョンホン 妻のミリが息子に対して「あの男は、本当はあなたの父親じゃないの」と伝える場面を撮ってたんですが、そのシーンはカットになりました。ミリ役のソン・イェジンさんと僕が反対したんですよ。あまりに非人間的じゃないか、って。でもパク・チャヌク監督がカットしたのは別の理由だったんですよ。このシーンがあると将来家族と別れることが明確になり過ぎるから、どうなるかは観客に考えてもらおう、ということでした。だから不穏な様子だけを感じさせて終わるんです。

『しあわせな選択』NO OTHER CHOICE

製紙会社の中間管理職マンスは、全てを叶えたと思っていた。美しい妻ミリと、２人の子供と２匹の犬と、憧れの大きな家。しかし25年勤めた会社から突然解雇され、別の製紙会社への就活も失敗したマンスは、家のローンも払えなくなり、追い詰められる。そこで彼はライバルを１人ずつ、消していくという究極の手段を取ることにする。「愛の不時着」のソン・イェジンが妻を、「ムービング」のパク・ヒスンと「財閥家の末息子」のイ・ソンミンが就活のライバルを演じる。

監督・脚本：パク・チャヌク／原作：ドナルド・E・ウェストレイク著『斧』（文春文庫）／出演：イ・ビョンホン、ソン・イェジン、パク・ヒスン、イ・ソンミン、ヨム・ヘラン、チャ・スンウォン／2025年／韓国／139分／配給：キノフィルムズ／ⓒ2025 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM ALL RIGHTS RESERVED／公開中

イ・ビョンホン LEE BYUNG-HUN

1970年、韓国・ソウル出身。世界的ブームとなった「イカゲーム」シリーズ（2021~25）のフロントマンをはじめ、『インサイダーズ／内部者たち』（15）、『MASTER／マスター』（16）、『白頭山大噴火』（19）、『KCIA 南山の部長たち』（20）など、人気実力ともに韓国を代表する俳優。その他、『JSA』（00）、『甘い人生』（05）、『HERO』（07）、『G.I.ジョー』シリーズ（09・13）、『アイ・カム・ウィズ・ザ・レイン』（09）、『悪魔を見た』（10）、『王になった男』（12）、『ターミネーター：新起動／ジェニシス』（15）、『それだけが、僕の世界』（18）、『コンクリート・ユートピア』（23）など。アニメ『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』（25）では声優として出演。

（石津 文子／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）