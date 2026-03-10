私たちの身の回りにある輸入品のほとんどは、金属製の箱「コンテナ」で運ばれてくる。1970年代、日本は、このコンテナ製造の覇権を握っていた。しかし、その地位は韓国、そして中国へと移り変わった。現在は世界シェアの99%を中国企業が握る。

【写真】この記事の写真を見る（5枚）

なぜ日本は競争に敗れてしまったのか。ここでは、国際物流の専門家である松田琢磨氏の著書『コンテナ海運が世界を動かす』（角川新書）より、世界経済の血管とも言える物流網の裏側に迫る。

◆◆◆

そもそも「コンテナ」とは何なのか

コンテナ輸送は簡単にいえば、同じ規格の金属製の箱「コンテナ」にさまざまな荷物を積み込んで、箱単位で運ぶ輸送システムのことです。コンテナ輸送で用いられる主なコンテナは、20フィートコンテナ、40フィートコンテナ、40フィートハイキューブコンテナで、サイズは【表1】のとおりです。



【表1】主なドライコンテナの規格（出典：平田燕奈・松田琢磨・渡部大輔［2022］『新国際物流論』／注：規格は製造者によって多少の違いがあります）

荷主は荷物の重さと体積に合わせてコンテナの大きさを選びます。アルミのインゴット（一定の形状と大きさの塊）や穀物など、体積に対して重量が重い品目（重量勝ちの品目、と言います）を運ぶ際には20フィートコンテナが好まれます。衣類や靴、電化製品など、重さよりも体積が大きい品目（体積勝ちの品目）では40フィートコンテナやハイキューブコンテナが用いられます。S＆Pグローバルレーティングの推計によると、2024年では貨物輸送に使われた20フィートコンテナは延べ5082万個、40フィートまたはハイキューブは同6421万個でした。

一般的なドライコンテナだけでなく、温度や湿度を管理できる冷蔵冷凍コンテナ（リーファーコンテナ）や、ジュースやワインなどの輸送に用いられるタンクコンテナ、通常のドライコンテナに入れることのできない大型貨物を運ぶために使うフラットトラックコンテナなどの特殊コンテナもあります。

リーファーコンテナは、コンテナの中で温度を維持するため、箱の中が断熱材で囲まれており、冷凍機を内蔵しています。生鮮食品や冷凍食品などの食べ物だけではなく、温度維持が必要な薬品や化学物質の輸送にも使われています。 ほかにも、リーファーコンテナに窒素ガス発生装置を取り付けたCAコンテナも青果物の輸送に使用され、鮮度を保った輸送を可能にしています。コンテナのデザインは海運会社やリース会社により異なりますが、多くの場合、リーファーコンテナは【写真1】の下の写真のように白地になっているのでわかりやすいです。

コンテナは誰のもの?

コンテナは通常、海運会社かリース会社が所有しています。現在、海運会社とリース会社の保有シェアはほぼ半々で、近年はリース会社のシェアが高まっています。荷物を輸送する場合は、海運会社のコンテナを借りるか、海運会社が借りているリースコンテナをさらに借りることになります。第4章で解説しますが、2019年には米中貿易摩擦に伴って荷動きが低迷することを懸念して、リース会社が新造コンテナの発注を抑制していました。これが、2020年のコロナ禍におけるコンテナ不足が発生する一つの原因となったのです。

コンテナ海運会社だけでなく、リース会社は近年集約が進んでおり、2024年では上位6社で86.6％のシェアを占めています。保有コンテナ約739万TEU（20フィートコンテナの個数に換算して輸送量や船腹量を示す単位）、26.7％を占めトップシェアのトリトンと、約456万TEUのコンテナ、16.5％のシェアを持つテクステイナーは、ともに法人税の存在しないバミューダに本拠地を置いています。3位のフローレンスは約401万TEUで14.5％のシェア。同社は香港を本拠とし、中国の国有海運会社コスコの傘下にあります。

4位のCAIのシェアは14.4％、398万TEUで、米国に本拠を置き、2021年から三菱HCキャピタルの傘下にあります。CAIは2023年1月にビーコンとの合併を完了しています。

5位のシーコのシェアは8.7％で、241万TEUのコンテナを保有しています。同社はこれまで中国のリース会社、渤海（ボーハイ）租賃（ボーハイリーシング）の傘下にありましたが、2025年12月にテクステイナーの親会社である米国のインフラ投資会社ストーンピークに買収されました。さらに米国に本拠を置くシーキューブのシェアが5.8％です。

コンテナはどこで造られている?

コンテナの製造はいまでは中国が99％のシェアを占めていますが、時代とともに主な製造国は変遷してきました。

コンテナ化の始まった国ということもあり、もともとコンテナの製造は米国に集中していましたが、1970年代には日本での生産が増えて圧倒的なシェアを占めるようになります。当時は日本国内にコンテナの生産業者が二十数社あったくらいです。横浜市のコンテナ販売およびリース会社、EFインターナショナルの中尾治美氏によると、当時は重工系メーカーがコンテナ生産を手掛けることが多く、日立造船は舞鶴で、川崎重工は坂出でそれぞれコンテナを生産していたほか、日本フルハーフや不二サッシ、西武建設などがコンテナ生産を手掛けていたとのことです。

1980年代後半、プラザ合意以降の円高が進んだ時期に韓国の製造シェアが増加しました。当時は世界のコンテナの70％以上を韓国企業が生産していたのです。そして中国におけるコンテナ製造業は1990年代に始まり、経済成長に合わせて急速に生産量を増やしました。2002年には中国メーカーがコンテナ市場の90％のシェアを獲得するまでに規模を拡大して、現在に至っています。

コンテナ製造はなぜ中国に集中したのか

新造コンテナの生産拠点となるための条件は、（1）人件費が低いことに加え、（2）一定規模以上の製鉄業が立地していること、（3）貨物の輸出拠点に近いことが挙げられます。二つ目の条件は、材料となる鉄鋼製品をすぐに調達できることが理由です。三つ目の条件は、製造したコンテナをすぐ輸出荷主に提供でき、調達が効率的に行えるためです。

1970年代の日本はアジア地域内で工業製品の輸出国として大きなシェアを占めていましたし、現在の中国は世界でも有数の製造業の拠点を有する、世界一のコンテナ貨物輸出国です。いずれも、製造したコンテナをすぐに納入でき、新造コンテナの生産拠点としての条件に適う地域だったということです。

現在のコンテナ製造業者は、中国招商局集団を主要株主とするCIMC（中国国際コンテナ）グループがトップシェアを占めているほか、コスコグループのSULE（上海寰宇〈ホワンユー〉物流装備有限公司）もコンテナの製造を行っています。ほかにもCXICが中国系の主要メーカーとして挙げられます。さらにデンマークの海運会社マースクの傘下にあるMCI（マースク・コンテナ・インダストリー）がドライコンテナ製造で有名な企業です。ちなみに、日本のダイキンもリーファーコンテナの冷蔵冷凍ユニットで有名です。

現在は、中国系以外の企業もコンテナ製造を中国で行うことが一般的です。直近では世界のコンテナ製造のうち、85.4％がCIMC、SULE、CXICの上位3社グループで製造されていますが、これら以外も含めると中国国内での生産は98.9％（2024年）を占めています。

ただし、中国沿海部での人件費が上昇していること、ベトナムなど東南アジアに製造業の拠点がシフトしつつあることに加え、これらの地域に製鉄業が拡大していることを踏まえると、今後新造コンテナの生産拠点も中国から一定程度シフトしていく可能性は高いでしょう。

2020年初頭に中国で新型コロナウイルスの感染が拡大して、コンテナ生産工場の稼働が停止したことが世界的なコンテナ不足からの回復を遅くしました。これを受けて、ベトナムやインド、韓国でコンテナ生産を行うことも検討されており、たとえばベトナムでは鉄鋼業大手のホアファットグループがコンテナ製造を行う工場の建設を2022年に開始し、2023年8月には製造したコンテナを初めて納品しました。2025年8月にはCMA‐CGMグループが1000本のコンテナを同社から調達しています。

〈行きは「家具・家電」、帰りは「古紙・原料」…アジア―米国を行き交うコンテナ船の積み荷に格差が生じる“納得の事情”〉へ続く

（松田 琢磨／Webオリジナル（外部転載））