巨大なコンテナ船は、一体何を運んでいるのか。その中身を覗けば、世界経済の縮図が見えてくるかもしれない。例えばアジアから米国へ向かう船には、家具や家電、発売直後のゲーム機が満載されており、米国からアジアへ戻る船に積まれているのは、古紙や鉄くず、そして肉が積まれているという。

この違いはいったい何を意味するのか。ここでは、国際物流の専門家である松田琢磨氏の著書『コンテナ海運が世界を動かす』の一部を抜粋。コンテナが運ぶ意外な品目と、その裏にあるグローバル経済の仕組みについて紹介する。

一体何が、どれくらい、運ばれているのか

ここまでで、コンテナ輸送の形態や航路、船舶や港湾を見てきましたが、では実際にどのようなものがコンテナに詰められて運ばれているのでしょうか。商品の単価が上がっていくとコンテナ輸送される比率が上がっていく傾向がありますが、運ばれている品目は、【写真1】にあるような花火から、食品、原材料、リサイクル品まで多種多様です。



以下では、主要なコンテナ航路である北米航路とアジア域内航路における直近の輸送品目を見ていくことにしましょう。

アジアから米国へのコンテナ貨物

どのような品目がコンテナで運ばれているのかを見るために、まずは世界でも代表的な航路である北米往航の品目別輸送量を確認してみます。

【表1】は、2022年6月に、アジアから米国に輸送されたコンテナ貨物の品目別輸送量を示しています（アジアから欧州向けの品目にも似た傾向があります）。

第1位になっているのは「家具、寝具など」で20％弱のシェアを占めています。ホームセンターなどで販売される棚やベッドから、カーテンレールのようなものが該当します。家具のように生産過程が労働集約的で、容積の大きい品目はコンテナ輸送が得意とする品目です。これらは中国やベトナムから欧米への主力輸送品目です。

第4位の「プラスチック及びその製品」にはブラインドなどが含まれており、第14位の「木材」には建築用の木材や床材、第16位の「ガラス及びその製品」には窓ガラス、第20位の「石材、セメント製品など」には庭石や壁材などが入っています。いずれも住宅を建てる際や、引っ越しやリフォームに付随して購入される品物です。そのため、これらの品目の需要や輸送動向は住宅市場の状況に大きな影響を受けるわけです。

第2位の「機械類」は工業用機械から汎用機械などさまざまな機械が含まれ、一様の動向はありません。

第3位の「繊維類及びその製品」は、主にアパレル製品のことを指しています。中国などで生産されたものはもちろんですが、バングラデシュやインドなどで生産されたファストファッション向けの製品が米国東岸の港を経由して運ばれていきます。アパレル関係の品物としては、第9位の「履物、帽子、傘、つえ、調製羽毛など」や、第12位の「皮革及び毛皮並びにこれらの製品など」も挙げられます。これらの品目は輸入国の消費動向に大きな影響を受けるものです。

人件費の低いアジア諸国で組み立てられた商品

第5位の「電気機器、AV機器など」もよくコンテナで運ばれる製品です。電気製品のうち小さくて高価なもの、たとえば携帯電話のようなものは飛行機を使って運ばれることが多い一方、半導体検査機器や洗濯機、テレビなどのように大きな機械や電化製品は、大きさの問題から航空輸送を使うことができないため、コンテナ船を使って運ばれているのです。ゲーム機は発売日を控えていたり、発売直後であったりすると飛行機を使うことが多いですが、発売からしばらく経つとコンテナ船を利用するようになります。

第6位の「玩具、遊戯用具、スポーツ用品」はコンテナでよく運ばれる品目のうち、季節性が強いことで知られています。クリスマスパーティやプレゼントに含まれる品目が多いためです。アジアから欧米向けの貨物は夏から秋にかけてクリスマス商戦向けのものが多く運ばれてピークを迎えます。そしてこれらの商品はアパレル関係と同様に輸入国側の消費動向に大きく左右される品目です。

これらの品目も労働集約的な製品であり、ほかの品目も含め、人件費の低いアジア諸国で組み立てられた商品がコンテナで運ばれる傾向があります。

第7位に入っているのが「自動車部品など」です。第8位の「ゴム及びその製品」にも自動車用タイヤが多く含まれており、自動車関連の品目と言っていいでしょう。このように自動車産業に関連した品目もコンテナ輸送で多く運ばれており、とくに日本からの輸出では主力品目となっています。自動車部品やゴム製品は現地工場での生産に使用されます。

自動車関係では、中古車や新車もコンテナで運びます。新車を運ぶ際によくみられるのが、組み立てを現地で行うためのノックダウン品として輸送するケースです。主要な構成部品をはじめから組み立て、ボディの塗装まで全工程を行うための部品セットがコンプリート・ノックダウン（Complete Knock Down; CKD）と呼ばれ、エンジンなどがある程度組み立てられているタイプの部品セットはセミ・ノックダウン（Semi Knock Down; SKD）と呼ばれています。日本ではノックダウン品の輸出が多いため、日本の貿易統計ではノックダウン生産による輸出についてHSコードが割り当てられています。

米国からアジアへのコンテナ貨物

ここからは同じ航路のバックホール（帰りの航路）、米国からアジア方面（北米復航）の品目別コンテナ輸送量を見てみましょう。

【表2】は、2022年6月に、米国からアジアに向けて輸送されているコンテナ貨物の品目別輸送量です。米国からは食品や原料、リサイクル品といった品目が多くコンテナで運ばれる傾向があります。欧州からアジア向けの品目も似通っています。また、第1章で述べたとおり、この方面の荷動きは少なく、インバランスが発生しています。

第1位の輸送品目は「木材パルプ、古紙、板紙など」で、なかでも古紙の輸送量がかなりの割合を占めています。近年中国では環境規制が強化されており、選別済みの古紙が輸送されるようになっています。この古紙は運ばれた後に段ボールに再生されて、アジア諸国から輸出されるEコマースの商品などの梱包材に使われます。そのほか、第5位に「プラスチック及びその製品」があるものの、現在では廃プラスチックを運ぶことはほとんどなく、プラスチック原料が多くの割合を占めています。これらの原料はアジアで加工されて玩具や家財道具になり、ふたたび輸出されていくのです。アジア諸国に原料が運び込まれて、加工されたうえで再び諸外国に輸送される流れが見て取れます。

第8位の「鉄鋼」には鉄スクラップが多く含まれており、台湾や韓国、ベトナムなどで電炉による製鉄に用いられています。第16位の「天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品」や、第18位の「銅及びその製品」にも、貴金属類のスクラップが含まれており、金属や貴金属を取り出した後に再利用されます。これらの品目はあまり目立ちませんが、コンテナ貨物の中ではかなり価値の高い品目です。

米国からアジアに向けた輸送では食品類が多い

米国からアジアに向けた輸送では食品類が多くみられます。第3位の「調製食料品、飲料、アルコール、食酢など」、第6位の「肉及び食用のくず肉、酪農品、魚介類など」を含め、食品類の輸送はコンテナ輸送の主力となっています。第2位の「野菜、穀物、果実、採油用種子、茶など」のなかには、序章で取り上げた大豆や飼料用の牧草が含まれていますが、バナナなどの果物や、スーパーで売られている冷凍食品やコンビニなどで売っている唐揚げや鶏肉、牛丼チェーンで使う牛肉などもコンテナを使って輸送されています。そのほか、日本に輸入されるワインは、高級ワインやボージョレ・ヌーヴォー用のものを除くと大半が海上コンテナで運ばれています。

原料となる品目としては、先述した「プラスチック及びその製品」が挙げられます。「繊維類及びその製品」には綿が多く含まれており、同じ品目名でもアジアからの貨物とは内容がだいぶ異なります。そのほか、第13位の「塩、硫黄、土石類、石灰及びセメントなど」や第14位の「無機化学品及び貴金属、希土類金属」、第17位の「ゴム及びその製品」や第19位の「有機化学品」も原料に該当します。「木材」も米中貿易摩擦のあおりを受けて米国からの輸出量が少なくなっているものの、アジアに輸出されて家具を作るのに用いられています。

アジア域内航路のコンテナ貨物

【表3】は日本からASEANに至るアジア域内の品目別コンテナ輸送量を示しています。成型前のプラスチック、有機化学品、鉄鋼のフラットロール製品をはじめ、原材料となる品目が上位に多く見られます。

アジア域内では工程間分業が多く行われ、完成した製品が欧米に輸出されていることを反映しています。

（松田 琢磨／Webオリジナル（外部転載））