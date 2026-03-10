『うっせぇわ』『新時代』『ギラギラ』など数々のヒット曲を生み出してきた人気アーティストのAdo。2025年のワールドツアーは、ヨーロッパや南米、アジアなど世界33都市を回り、のべ50万人の観客を動員した。

世界ツアーで学んだ欧米の音楽ビジネスモデルの本質

そんなAdoの育ての親である音楽事務所「クラウドナイン」社長の千木良卓也氏が、世界ツアーで学んだ欧米の音楽ビジネスモデルの本質を明かした。クラウドナインは今年5月、米国で日本人アーティストによる音楽フェスティバル「Zipangu JAPANESE MUSIC EVENT 2026」を開催する。

まず、欧米では日本とコンサートチケットの販売方法が大きく異なるため、日本人アーティストがいきなり欧米でツアーを行おうとしても難しいのだという。

「これだけの大がかりな日程を組むことが出来たのは、Adoが前年に世界ツアーを行った実績があるからです。（中略）根本的に、日本と欧米ではライブ会場との契約がまるで違う。まず、日本では音楽事務所側が会場を押さえ、チケットを販売しますが、欧米では会場側がチケットを販売し、その収益からアーティスト側にギャラが支払われます。だから、会場側は実績があるアーティストにしか場所を貸してくれないのです」

Adoは2024年のチケット完売率の高さから、徐々にキャパを大きくすることができたのだという。

「さらに欧米ではチケットは主にオークション制です。申込者数が多ければ会場側がそれに応じて、チケットをリセールして価格をつり上げていく。その仕組みも日本とは違います。だから欧米では何万円、何十万円といったプラチナチケットが生まれる。それがアーティストの評価でもあるわけです」

日本人アーティストが世界の音楽シーン、特に欧米に進出すべきだと主張する「3つの理由」

千木良氏は「3つの理由」から、日本人アーティストが世界の音楽シーン、特に欧米に進出すべきだと主張する。その1つは、日本国内にあるライブ会場に限界があるからだ。現代の音楽ビジネスにおける売り上げの大きな柱は、ライブによるチケット収入とグッズ販売だが、そこに直結するのがライブ会場のキャパシティーの問題だという。

「私は、日本のアーティストはアジアでも欧米でも、とにかく海外に出ていったほうがいいと思っています。むしろ、出ていかないと危ない。その理由のひとつは、国内においては、大きなキャパを収容できるライブ会場が少ないからです。（中略）日本国内にある『大箱』は数が限られている。その数少ない会場を取り合っているんです。たとえば国内最大級の収容人数を誇るのが、7万2000席ある横浜の日産スタジアムです。それでも僕らが今年、日産スタジアムでライブができるのは、たった2日間です」

また、「3つの理由」のうちの1つには、昨今のアジアブームのトレンドや韓国人アーティストの動向とも関係がある。グラミー賞の投票権を持ち、世界のトレンドを肌で感じる機会も多かったという千木良氏の言葉には説得力がある。他にも、出合って間もない頃にEGO-WRAPPIN'の『くちばしにチェリー』を歌ったAdoの才能に鳥肌が立ったという知られざるエピソードも多数収録。千木良氏のインタビュー記事「Adoと学んだ欧米流ビジネスモデル」は、月刊「文藝春秋」4月号（3月10日発売）、および月刊「文藝春秋」のウェブメディア「文藝春秋PLUS」（3月9日先行配信）に掲載される。

