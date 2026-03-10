「どうして驚くのか分からない」打棒爆発の”WBC男”にレ軍指揮官もニンマリ「これからが楽しみだ」【WBC】

頼れる吉田のバットが侍ジャパンを高みに導いてくれるはずだ(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で1次ラウンド3連勝。1試合を残し、すでにトーナメント進出を決めている。その中で、ここまで打率.500、本塁打2、打点6を記録している吉田正尚が、日本打線を牽引する1人として存在感を放っている。

【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る

世界一に貢献した前回大会の活躍や、今大会でも勝負強さをみせていることから、“WBC男”の異名で呼ばれている吉田。韓国戦、オーストラリア戦では2戦連続で値千金の一発を放った。背番号34のバッティングは連覇を期待する日本のファンを熱狂させ、対戦相手にとってはまさに、この上ない程の脅威となっている。

大会が進むにつれ、吉田のパフォーマンスは海外でも大きな話題に。米メディア『MassLive』では、レッドソックスのアレックス・コーラ監督が吉田について語ったコメントが紹介されている。

現地時間3月8日、パイレーツと対戦する前での取材で、コーラ監督がWBCでの吉田の活躍に対し、以下の様な感想を述べたという。

「どうしてみんな彼が打っていることにそんなに驚くのか分からない。2023年に健康だったとき、シーズン前半の彼はメジャーでも屈指の打者の1人だった」

吉田がレッドソックス入団当時からともにシーズンを戦ってきた指揮官は、他にも、日本人バットマンが直面した苦難の時期を振り返る。