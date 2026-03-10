「どうして驚くのか分からない」打棒爆発の”WBC男”にレ軍指揮官もニンマリ「これからが楽しみだ」【WBC】
頼れる吉田のバットが侍ジャパンを高みに導いてくれるはずだ(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で1次ラウンド3連勝。1試合を残し、すでにトーナメント進出を決めている。その中で、ここまで打率.500、本塁打2、打点6を記録している吉田正尚が、日本打線を牽引する1人として存在感を放っている。
【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る
世界一に貢献した前回大会の活躍や、今大会でも勝負強さをみせていることから、“WBC男”の異名で呼ばれている吉田。韓国戦、オーストラリア戦では2戦連続で値千金の一発を放った。背番号34のバッティングは連覇を期待する日本のファンを熱狂させ、対戦相手にとってはまさに、この上ない程の脅威となっている。
大会が進むにつれ、吉田のパフォーマンスは海外でも大きな話題に。米メディア『MassLive』では、レッドソックスのアレックス・コーラ監督が吉田について語ったコメントが紹介されている。
現地時間3月8日、パイレーツと対戦する前での取材で、コーラ監督がWBCでの吉田の活躍に対し、以下の様な感想を述べたという。
「どうしてみんな彼が打っていることにそんなに驚くのか分からない。2023年に健康だったとき、シーズン前半の彼はメジャーでも屈指の打者の1人だった」
吉田がレッドソックス入団当時からともにシーズンを戦ってきた指揮官は、他にも、日本人バットマンが直面した苦難の時期を振り返る。
「怪我をして、しばらくは（肩の）注射などでごまかしながらやっていた。厳しいリハビリ、厳しいシーズンだったし、その後2024年10月には大きな手術も受けた（肩に5本のアンカーを入れる手術）。だから昨季終盤に向けて復調したのは印象的だった。そしてこのオフは普通に過ごすことができた」
現在、WBCで存在感を放っている吉田をコーラ監督は、「彼はそういう舞台が好きなんだ」と評しており、さらには、「でも、ここ（ボストン）でもプレーするのが好きだよ。ただ言ったように、彼はずっとケガに悩まされていた。今は健康な状態の彼が戻ってきた。これからは楽しみだね」など期待を寄せる。
同メディアは、昨季まで吉田には外野手や指名打者でそれぞれライバルが多く、今季も常時出場が困難と予想しながらも、「WBCでのような打撃を続ければ、首脳陣の判断を変えさせる可能性もある」とも見込んでいる。
指揮官が語るように、コンディションが万全となった吉田は、今まさにそのポテンシャルを見せつけている真っ最中だ。今大会、ここからの戦いでもそのフルスイングで、チームを勝利に導いてくれるに違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]