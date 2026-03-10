【北海道セブン限定】愛別町産なめこたっぷり！「北海道産そば粉使用 冷しなめこおろしそば」登場
【モデルプレス＝2026/03/10】セブン-イレブンでは、地元愛別町の特産品であるなめこを使用した「北海道産そば粉使用 冷しなめこおろしそば」を、道内のセブン‐イレブンにて3月10日（火）より順次発売する。
「北海道産そば粉使用 冷しなめこおろしそば」は、香り高い北海道産そば粉と、同じく道内の愛別町産のなめこという厳選素材を組み合わせた、地域の恵みが詰まった冷しそば。道内屈指のきのこ生産地である愛別町にて、大雪山連峰を望む冷涼な気候と良質な水で育まれたなめこは、一般的なものより大きく、ツルンとした食感と強い歯ごたえと豊かな香りが特長。
そこに香り高いそばを合わせ、大根おろしを添えることで、それぞれの素材の味を引き立て、後味さっぱりとした一杯に仕上げた。春の気配を感じ始める時期にぴったりの冷やしで、メイン素材をこだわりの“オール北海道”で揃えた、地域の恵みを味わえる一杯となっている。
また、既存の「北海道産そば粉使用 ざるそば」も引き続き道内全域で発売。麺は粗挽きと細挽きのそば粉を組み合わせた豊かなそばの風味と、しなやかなのど越しが特長。未凍結かつおのかつお節を使用し、力強い醤油の香りを感じるつゆで味わう、こちらも暖かくなり始める季節におすすめの一杯だ。（modelpress編集部）
価格：520円（税込561.60円）
販売エリア：北海道
◆セブン“地産地消”のさっぱり冷しそば
◆「北海道産そば粉使用 ざるそば」も継続
■北海道産そば粉使用 冷しなめこおろしそば
