タレント・小島瑠璃子が１０日までに自身のインスタグラムを更新し、“楽しくて美味しい１日”の思い出を共有した。

小島は、「友達ご夫婦がお寿司屋さんの貸切会を開いて下さいました」と書き出し、「中々カウンターのお寿司は子連れにはハードルが高いのですが、キッズスペースを作っていただいたのでゆっくりと美味しいお寿司をいただくことができました ありがたすぎる。 息子はまだ生ものは食べられないので、、、焼き魚や卵焼き、お野菜やフルーツを出していただき感動でした 本当にありがとうございました」と記すと、息子との笑顔の親子ショットを披露した。

また、「ご一緒した永島優美さんから、ご自身の新しい事業の素晴らしいいちごをいただきました 次元が違いました、こちらにもまた感動、、、」とつづり、元フジでフリーの永島優美アナとの２ショットを披露。そして、「とっても楽しくて美味しい１日でした」と締めくくり、「皆さんも日曜日の夜充分にリフレッシュできましたでしょうか？ 月曜日からまた忙しい日々かと思いますが一緒に頑張りましょう」と呼びかけた。

この投稿には「素敵な笑顔で可愛い」「最高な笑顔」「お寿司ええやーん！！」「美味しそう」「いい友達ね」「素敵な縁ですね」などのコメントが寄せられている。