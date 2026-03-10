重要なのは「存在を否定しないこと」…統合失調症になった元新聞記者が語る「私を救ってくれたもの」

詩作に救われたという天地氏だが、彼を日常へと復帰させたものは、それだけではなかった。医療・福祉の専門家、友人・知人との関わりのなかから得た、さまざまな「知恵」もまた、力となったのだ。統合失調症の当事者として天地氏が見つけ出した数々の知恵は、その手記『わたしは山頭火！？』に余すところなく書かれている。ここではその一部を抜粋してお届けしよう。

天地氏の著書『わたしは山頭火！？ 元新聞記者による統合失調症・闘病記』はAmazonで好評発売中

または版元「くるとん出版」まで。

家族・親族がすべき初期対応

「うちの〇〇が変わってしまった。どうしよう。誰に相談しよう？」

どうしたらいいか途方にくれるのが精神障がいの当事者を持つ家族であろう。特に初期対応は難しいと考える。私は睡眠不足と体重減が顕著だったため内科へ行き、そこで精神科を勧められた。そして、診察だけでは話し足りないというので、カウンセリングを始めることになった。

その場所まで当人を連れていくということが最も重要であるが、それを拒む人もいる。そういうときは親だけで、医療機関（心療内科か精神科）へ行き相談を受けるべきだろう。そうすれば改善策は出てくるはずである。

病院は有名な先生の方が良いように思うだろうが、概して待ち時間が長くストレスにもなる。人気があるためである。当事者が待ち時間も耐えられないようであれば、違う先生にすることをすすめる。これは経験上である。

そして家族・親族の対処法であるが、本人の話をすべて聴き否定しないことである。理解不能でも「そうなんだね」と言ってあげてほしい。苦しいはずなので、話はまずいったん聴こう。

「それは違う」と言ってもなかなか当人は理解できない。もし話の内容が分からなくても、ずっと一緒にいるから大丈夫と言ってあげてほしい。

まず睡眠と食欲回復である。私などは「息をしているだけでいい」と言われたものである。慰められた感じがした。存在を否定しないことが重要である。

あと家族・親族や友人は、当人が病気以前の元気な姿に固執しがちだが、その現実もまた当人なので、いかなる理由でも現実は受け止めなくてはならない。両手に握りしめた過去やプライド等のものを手放してみる。すると空いた手の平の中に新たな何かが掴みとれる。これはわたしが実感したことである。

また本人がしたいこととできることに乖離（かいり）がみられると思うので、一緒に「できること」から回復への道を辿ってもらいたい。

カウンセリングに効果はあるか

心理カウンセリングに2003年から足かけ10年通った。

月2回のペース。1回1時間で1万円近くと高額だが、当時はまだ新聞社に勤めていたので、健康保険組合から年間5回は補助が出た。

当初は、問題提起に対してカウンセラーは解決方法を教えてくれるのだと思っていた。しかし主に傾聴で、「そうなんですね」「なるほど、それでその時はあなたはどう思ったの？」などという感じで、くんずほぐれつの頭をほぐすような進め方で次第に得心した。

参考になったことを列挙する。

（1）考え方を野球に例える

ホームランで一点狙うのでなく、四球(死球) で出塁し、送りバントで進塁、ワンヒットで一点取るという考え方に変えてみる。

（2）目線を変える

いつも同じ見方をしたり考えたりしていないか？ 例えると、散髪に行きシャンプーのとき、かゆいとこはなくても、あえて「つむじの右あたりがかゆいです」などとわざと言ってみる。また風呂に入り湯船に浸かるときに、いつもは右足から入るのを左足からにしてみるなど、行動パターンを変えると見えることがある。

（3）「最低最悪ノート」をつける

自分のひん曲がった思考を和らげるため、明日の出来事を悲観的に想像して具体的に書き出しておく。翌日すべてがその通りになっていたら百点、なにもなければ低得点だ。

カウンセリング通いは足かけ十年で高い授業料を払ったが、それなりに価値があった。

人の「大丈夫ノート」

2005年にふと、同僚や先輩や友達、知り合い、親戚からエールが欲しくて、形になるといいなと思いノートを買った。そしてみなさんに「大丈夫」という趣旨のメッセージをもらうことを思い立つのであった。

2005年からスタートし2020年まで続けている。延べ69人に書いてもらった。まだ少しずつ増えている。

なかには取材で知り合った人で仲良くさせてもらったシャンソン歌手のTさんや、国会議員のMさんなどもいる。飲み屋のおネエさまや、大学時代の違う大学の部活の同級生など多岐にわたる。

出不精だった私は彼らと飲むたびノートを持参した。というか、ノートに書いて欲しくて彼らと飲んだのだ。みなさんのほとんどがこれに応じてくれて、快く書いてくれた。

一ページ使う人、一行の人、達筆な人、英語で書く人、引用がよくすらすら出る人、魂がこもっている人……さまざまで、とても有意義なノートとして今も大切にとってある。

ここで、当時90代の認知症になる前の母方のばあちゃん（2015年逝去）と、高校時代の恩師K先生（2020年逝去）のメッセージを記したい。

ばあちゃん、毎日神様とご先祖様にお祈りしてます。

あなたよりひどい人もたくさんにおりますから、しっかり頑張って。いいかね。

お母さんを安心させる様に早くなって、おばあちゃん祈っていますから、

自分の病気を気にしないでね。

あなたよりひどい人はいくらでも居ますからね。ではお祈りしてますよ。

ばあちゃんより。（2011年9月24日）

生きる今は瞬間瞬間というつづきである。

年老いた今、自分の身体の状況からして最近特にこのようなことを感じます。

世のなか、分からぬものだらけ、人と人とが受け入れ合って違いを認め合って生きていきましょう。

Kより（2011年10月18日）

お二人に合掌。

