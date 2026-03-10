いま投資家が注目する「自社株買いを積極的に行う銘柄」5選【株価を押し上げる重要なファクター】

自社株買いで「割安修正」の本気度を見極める

日本株市場の下落局面において、投資家の注目を集めるのが「自社株買い」を積極的に行う銘柄だ。自社株買いを発表したTOPIX500採用企業の株価データを基に検証すると、投資指標としての有効性を分ける重要な条件が浮かび上がってくる。それが「自社株買い発表額÷発表時の時価総額（時価総額比率）」の高さだ。

自社株買いが時価総額へ与えるインパクトの大きい銘柄は、発表直後（1ヵ月後）のみならず、1〜3ヵ月後にかけてもTOPIXを上回るパフォーマンスを示す傾向が確認される。当然と言えば当然だが、「企業価値に対する還元の重さ」こそが、株価を押し上げる主要なファクターと言ってよいだろう。

さらに、財務面でも共通した特徴が見つかる。ひとつは「低PBR（株価純資産倍率）」だ。直近の実績PBRが1倍を下回るだけでなく、過去5年間の平均PBRが継続的に1倍を割り込んでいる「慢性的な低評価状態」にある企業が自社株買いに踏み切った場合、市場は「経営陣が本気で割安修正に乗り出した」と受け止め、期待値のギャップから株価が大きく反応しやすい。

もうひとつが「潤沢なネットキャッシュ」だ。手元流動性から有利子負債を差し引いたネットキャッシュの純資産に占める比率（ネットキャッシュ比率）がプラスかつ相対的に高い、いわゆるキャッシュリッチな企業である（金融株を除く）。自社株買いを発表しても資金の裏付けが乏しければ、追加の還元余力に疑問符がつく。「無い袖は振れない」のだ。財務的な余裕が厚いほど、発表された還元策の信頼性が高まり、株式市場に持続的な買い安心感を与える。

自社株買いは、経営者が「現在の株価より、もっと高い企業価値がある」と判断していることを表す、最も分かりやすいメッセージだ。株価の下落局面では、こうした「資本コストを意識した経営」を実践している銘柄こそ、割安感の修正と下値の堅さを期待できる投資対象となるだろう。自社株買い発表額の時価総額比率、割安なPBR水準、財務健全性（特にネットキャッシュ）の高さ、という3つの観点を軸に、難局への耐性を持つ銘柄に注目してみたい。

キヤノン＜7751＞

3月6日終値4,521円 配当利回り（予）3.54％

キヤノンは2026年1月29日の取締役会で、2,000億円を上限とする自己株式の取得を決議した。時価総額6兆円を超える大型株でありながら発行済み株式の約3.1％に相当する規模は、「時価総額比率の高さ」という観点から存在感を放つ。2025年12月期にも3,000億円の自己株式取得を実施しており、連続増配と組み合わせた総合的な株主還元の継続姿勢には、経営陣の強い意志が感じられる。

事業の競争力の源泉は光学技術と主要部品の内製化にある。複合機・カメラで世界首位クラスのシェアを誇るほか、医療機器（CT・MRI）、ネットワーク監視カメラ、半導体露光装置など多様な産業に展開することで特定市場への依存を排した収益構造を持つ。2025年12月期の純利益は前期比2.1倍の3,320億円と急拡大し、続く2026年12月期も3％増益を見込んでいる。

2026年からスタートした新5カ年計画では、AI活用による設計効率化やロボティクスによる製造無人化を推進し、2030年12月期の売上高営業利益率15％を目指す。ナノインプリント露光装置や次世代CTなど独自商材の本格立ち上がりは、中期経営計画の後半における業績再加速を担う。構造改革の効果が数値に表れてくれば、株価の再評価余地はさらに大きくなるだろう。

三井化学＜4183＞

3月6日終値2,156円 配当利回り（予）3.48％

三井化学は2026年2月5日の取締役会で、発行済み株式の3.20％に相当する300億円を上限とする自己株式の取得を決議した。事業に投じた資金から生み出す利益の比率（ROIC＝投下資本利益率）が資金調達コスト（資本コスト）を上回ることを常に意識する経営姿勢として、市場から評価されている。

事業の柱は「ライフ＆ヘルスケア」「モビリティ」「ICT」「ベーシック＆グリーン・マテリアルズ」の4分野だ。自動車のEV化に伴いバッテリー材料や軽量化素材の需要急拡大が見込まれるモビリティ事業に加え、半導体製造工程向けのペリクル（露光装置用防塵膜材）ではトップクラスの市場シェアを持ち、2027年には次世代EUV（極端紫外線）露光装置向け製品を投入する予定だ。メガネレンズモノマや自動車向けPPコンパウンドなど複数の製品で世界トップシェアを持つ点も収益の安定性を高めている。

配当面でもDOE（純資産配当率）を従来の「3％以上」から「早期に4％へ引き上げる」方針を明示しており、自己株式取得との組み合わせによる総合的な株主還元の強化が鮮明だ。石化事業の再編・統合を通じた構造改革が進むなか、2029年3月期までにDOE4％の早期実現を目指す方針が示されたことで、配当成長の予見性の高さも中長期的な投資魅力となっている。

三井倉庫ホールディングス＜9302＞

3月6日終値3,765円 配当利回り（予）1.30％

三井倉庫ホールディングスは2026年2月6日、発行済み株式の7.35％に相当する550万株・340億円を上限とする大規模な自己株式の取得を決議した。時価総額比率の高さという観点に加え、三井不動産との資本業務提携・3PL（荷主の物流業務を荷主や運輸会社以外の第三者が包括的に受託するサービス）需要の拡大・不動産含み益など、株価の底堅さを期待される要因は多い。

同日には三井不動産との資本業務提携も発表し、第三者割当増資で183億円を調達。資金はヘルスケア専用物流施設2棟（関東・関西）の新設に充当する。三井不動産との連携によって、自社保有不動産の開発マネジメントや施設管理を同社に委託できる体制が整う。建設費高騰が続く局面で、成長投資の質と効率を同時に高める戦略として評価できよう。

事業面では、物流2024年問題（ドライバーの労働時間規制強化）を追い風に、効率的な3PL体制を持つ同社への外部委託需要の拡大が見込まれる。中期経営計画の最終年度である2027年3月期の営業利益230億円という目標達成の確度は高く、不動産含み益928億円を擁する資産価値の厚みも、下値の堅さを支える重要な根拠となろう。

日本電気硝子＜5214＞

3月6日終値6,539円 配当利回り（予）2.45％

日本電気硝子は2026年2月6日、発行済み株式の5.32％に相当する200億円を上限とする自己株式の取得を決議した。これは2023年11月から2028年末までの5年間で総額1,000億円の取得を計画する大型プログラムの継続実行であり、現在の時価総額の約17％に相当するインパクトは圧倒的だ。増配（1株あたり150円→160円）と組み合わせた株主還元の充実ぶりは、PBR1倍割れ修正への強い意志を示している。

事業面では、ディスプレイ用ガラスで世界シェア約20％を持ち、米コーニング・AGCと並ぶ世界3強の一角を占める。2025年12月期の営業利益は前期比5.6倍と急回復し、データセンター向け製品の好調とコスト改善が業績を牽引した。

中長期の成長カタリストとして注目したいのが、次世代半導体・AIサーバー向け製品群だ。樹脂基板の物理的限界を超えるガラスコア基板「GCコア」の量産を2028年12月期までに目指すほか、AIサーバーの信号遅延を抑える低誘電ガラスファイバ「D2ファイバ」は2026年第4四半期から量産を開始する。これら次世代製品の採用が具体化する局面では、株価の大幅な見直しが期待できる。

3月6日終値1,620円 配当利回り（予）3.09％

四国電力は2026年1月30日の取締役会で、35億円を上限とする自己株式の取得を決議した。取得規模は発行済み株式の約1.00％とインパクトこそ控えめだが、潤沢な財務体質を背景に追加的な還元余地は大きい。実績PBRは0.75倍と「1倍割れ」の低評価状態が慢性的に続いており、割安感の修正期待は維持されよう。

収益構造上の最大の強みは、愛媛県の伊方発電所3号機（出力約89万kW）が低コストな原子力電源として機能していることだ。2025年10月には改正原子炉等規制法に基づく高経年化技術評価の認可を取得し、30年超の長期運転継続が確認された。燃料費高騰の影響を相対的に受けにくい収益構造が維持され、安定したキャッシュフローの創出が見込まれる。

中期経営計画2030では「マルチユーティリティー企業グループ」への変革を掲げており、情報通信事業の成長も注目点だ。生成AI普及に伴うデータセンター需要の拡大が同事業の追い風となる可能性がある。DOE（純資産配当率）2.5％の方針のもと、2027年3月期以降の安定的な増配も見込まれ、配当成長の予見性の高さも評価できる。

2023年3月に東京証券取引所が「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を要請して以降、日本企業の株主還元姿勢は構造的な変化を遂げた。昨今の「合意なきTOB（敵対的買収）」の増加も、経営陣に自己株式取得を通じたROE（自己資本利益率）の向上と株価形成の適正化を促す強い動機となっている。経営陣が自社株の低評価を修正しようとする意思表示は、株価の下落局面における心強い羅針盤となるだろう。

