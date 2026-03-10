¡ÎÂçÊ¬¸©¡Ï³¨²è¤ää¿¹ï¤Ê¤É16ÅÀÅ¸¼¨¡¡ÆüÅÄ»Ô¤ÇÈ¬µ³²ñ¤¬ºîÉÊÅ¸
¡¡ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Ê¤É¤Î·Ý½Ñ°¦¹¥²È¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÈ¬µ³²ñ¡×¤¬¡¢Æ±»ÔÅ·À¥Ä®ËÜ¾ë¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¹âÁÒ¤ÇºîÉÊÅ¸¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³¨²è¤ää¿¹ï¡Ê¤Æ¤ó¤³¤¯¡Ë¡¢´¥¼¿¤ÎºîÉÊ·×16ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
¡¡È¬µ³²ñ¤ÏÌó40Ç¯Á°¤Þ¤Ç¡¢ÆüÅÄ»Ô¤Î²èÏ¤ÇºîÉÊÅ¸¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£2014Ç¯¤ËºÆ¤ÓÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºîÉÊÅ¸¤òºÆ³«¤·¤¿¡£ºÆ³«¤«¤é12²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ëº£²ó¡¢²ñ¾ì¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¹âÁÒÀ¿Æó¤µ¤ó¢¦²ÏÌîÄÌ²ð¤µ¤ó¢¦Àé¸¶ÁÊå¤µ¤ó¢¦¹â¸«´¥»Ê¤µ¤ó¢¦Àé¸¶çç±ê¡Ê¤½¤¦¤¨¤ó¡Ë¤µ¤ó¢¦ÁêÂô½¨°ì¤µ¤ó¢¦´Ò»³¸÷É×¤µ¤ó¡Ý¤Î70¡Á80Âå¤Î7¿Í¤¬½ÐÉÊ¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüÅÄ»Ô·¨ÃÏ¶è¤Î¸Å¤¤Ä®ÊÂ¤ß¤ÈÀî¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö·¨Î¢¡×¤Ê¤É³¨²è3ÅÀ¤òÈäÏª¡£Àé¸¶ÁÊå¤µ¤ó¤Ï¿ù¤Î»³ÎÓ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£Àé¸¶çç±ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ä¿¹ï¤Î°õ¤ò²¡¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ÈÌ¼ã¿´·Ð¤È³¨²è¤ò½ÐÉÊ¡£¡ÖÁá½Õ¤ÎÂç»³Àî¡×¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë´Ò»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤Îºî¼ÔëÝ»³ÁÏ¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¡£¹â¸«¤µ¤ó¤Ï¿åËÏ²è¤ò¡¢ÁêÂô¤µ¤ó¤Ï´¥¼¿¤Î´ï2ÅÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ©ºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡15Æü¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£¥®¥ã¥é¥ê¡¼¹âÁÒ¡á0973¡Ê57¡Ë3532¡£
