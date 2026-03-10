大分市佐賀関の小中学生を対象にした作文と絵画コンクールの表彰式が、佐賀関市民センターであった。1916年操業の佐賀関製錬所を持つJX金属グループが主催し4回目。「大好きな佐賀関」「わたしが考える豊かな暮らし」をテーマに、佐賀関小、佐賀関中、神崎小中学校から115人の応募があり、24人が入賞した。

「大好きな佐賀関」をテーマにした中学生の作文では「関アジ」「関サバ」に代表される豊かな自然や地域の人間関係の緊密さを自慢する一方で、少子高齢化が進む中、交流サイト（SNS）を活用した情報発信による交流人口の拡大などを目指すべきだといった未来像がつづられた。絵画には、佐賀関製錬所の高さ200メートルの巨大煙突が描かれた作品が目立った。

表彰式は、入賞者らが出席し2月16日に開催。JX金属製錬（東京）の安田豊社長は、昨年11月に佐賀関で196棟が焼損する大規模火災が発生したことに言及し、「地域に育てられた企業として、一日も早く穏やかな日常が戻ることを祈っています」とあいさつした。佐賀関製錬所で中古電子基板などから銅を取り出すリサイクル事業が進んでいることに触れ、「古里で循環型社会づくりが進んでいることに誇りを持って」と子どもたちに呼びかけた。

会場にはJX金属のPR大使「カッパーくん」が登場し、入賞者と記念撮影していた。

（中野剛史）