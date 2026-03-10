¡ÎÂçÊ¬¸©¡Ï¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹¡¡µ±¤¤ËàËá¤á¡¡ÆüÅÄ¤Ç¿Ê·â¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥Õ¥¡¥ó150¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë
¡¡ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®½Ð¿È¤ÎÌ¡²è²ÈëÝ»³ÁÏ¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹¡×¤ÎÆ¼Áü¤¬¤¢¤ëJRÆüÅÄ±ØÁ°¹¾ì¤Ç7Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÆ¼ÁüËá¤¤ò¤·¤¿¡£2021Ç¯3·î¤ÎÆ¼ÁüÀßÃÖ¤«¤é5Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¸©Æâ³°¤«¤éÌó150¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¿Ê·â¤ÎÆüÅÄ¤Þ¤Á¤ª¤³¤·¶¨µÄ²ñ¤¬´ë²è¡£20¡Á30¿Í¤º¤Ä¤¬¸òÂå¤Ç¿å¿¡¤¡¢¤«¤é¿¡¤¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹ÅÉ¤ê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤«¤éË¬¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷Æ£Âô¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤é¿¡¤¤òÃ´Åö¡£¡Ö¤¤ì¤¤¹¥¤¤Ê¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹¤Î¤¿¤á¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËËá¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Åìµþ¡¢Âçºå¤«¤éÍè¤¿Ãç´Ö¤È¡¢¿Ê·â¤Îµð¿Í¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤ò°ì½ï¤Ë²ó¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿Ê·â¤Îµð¿Í¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î±þ±ç¶â¤È¤·¤Æ¡¢NTT¥É¥³¥â¶å½£»Ù¼Ò¤¬ÆüÅÄ»Ô¤Ë30Ëü±ß¤ò´óÉÕ¡£ÌºÌîÈþÃÒ»Ò»ÔÄ¹¤ËÌÜÏ¿¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÊµÆÃÏ½ÓºÈ¡Ë