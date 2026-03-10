これまでの課題を「ぜんぶ潰した」新型ハイエース

2026年1月、トヨタ「ハイエース」にマイナーチェンジが実施されました。

長らく商用車の定番として高い支持を集めてきた一方で、先進装備の面では課題も指摘されていた現行型ハイエースですが、今回の改良でその評価は大きく変わりそうです。

ハイエースは近年、商用車の枠を超え、アウトドア派の個人ユーザー需要、さらには車中泊を楽しむキャンピングカーのベース車としても絶大な人気を誇る、日本を代表する万能バンです。

現行型は2004年に登場した通称“200系”。すでにデビューから20年以上が経過した超ロングセラーモデルですが、これまで幾度もの年次改良を重ねることで、常にその時代に求められる商品力を維持してきました。

しかしながら、安全装備や快適装備の面では時代に追い付いておらず、ユーザーからは「先進装備が物足りない」「時代に取り残されているのではないか」といった声も上がっていました。

今回ハイエースのバン・ワゴン・コミューターに実施されたマイナーチェンジは、まさにそうした市場の不満を一気に解消する内容でした。

ファンの間では「9型」といわれる今回の改良新型モデルでもっとも注目すべきは、先進安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」の大幅な機能拡充です。

プリクラッシュセーフティは検知範囲を拡大し、歩行者（昼夜）や自動二輪車(昼)にも対応。さらに、道路標識を認識する「ロードサインアシスト」も新たに採用されました。

そして、多くのユーザーが待ち望んでいたのが「レーダークルーズコントロール」の搭載です。

先行車との車間距離を保ちながら追従走行を行い、停止までをサポート。先行車が発進した後は、ドライバー操作により追従を再開します。また、カーブでの速度抑制機能も備わります。

ブレーキの保持（オートブレーキホールド）機能はないため、停止後の保持はドライバーがブレーキを踏む必要がある点には注意が必要ですが、一足先にアダプティブクルーズコントロールを採用していた日産「キャラバン」に対し、安全・運転支援装備のスペックにおいて、ようやく同じ土俵に立ったということになります。

外観では、メーカーオプションとして、コの字型に発光する新デザインの「Bi-Beam LEDヘッドライト」を設定。夜間の高い視認性を確保するとともに、フロントフェイスをより精悍で現代的な印象に刷新しました。

また、パノラミックビューモニターを全車に標準装備したことで、従来モデルの左前方にそびえていた、通称「ガッツミラー（補助確認装置）」が廃止されました。

フロントまわりがスッキリとしただけでなく、死角をデジタルでカバーすることで実用的な安全性も向上しています。

インテリアもデジタル化の波が押し寄せています。

従来のアナログメーターに代わり、7インチTFT液晶デジタルメーターを全車に標準装備。さらに8インチディスプレイオーディオも標準化され、スマートフォン連携を含めたインフォテインメント系は一気に現代水準へと引き上げられました。

また、バックドアを任意の位置で止められる「フリーストップバックドア」を、バン（標準ボディ・標準ルーフ）に新設定しています。

狭い駐車場でも荷物の出し入れがスムーズに行えるよう配慮されました。

もちろんボディサイズや荷室の広さ、走行性能、耐久性といった基本部分は従来型ハイエースを踏襲しています。

これまで不足していた部分を重点的に補うことで商品力を高めたのが、今回の改良の内容といえます。

価格（消費税込み）は、バンが286万円から468万円、ワゴンが335万円から447万円、コミューターが376万円から426万円です。

装備の充実ぶりを考えれば、十分に納得感のある設定といえそうです。

今回のマイナーチェンジによって、安全性と快適性を大きく強化したハイエースは、従来の使い勝手を守りつつ「イマドキ」のクルマへと変貌しました。

長寿モデルらしい現実的で効果的なアップデートといえ、200系ハイエースの集大成となるかもしれません。