長崎県内で2025年に休廃業・解散した企業が456社に上ったことが東京商工リサーチ長崎支店の調査で分かった。前年から7社増え、3年連続の増加となり、過去10年では最多となった。同支店によると、新型コロナ禍の手厚い支援がなくなったことに加え、後継者不足で事業継承がスムーズに進んでいないことが背景にあるという。

休廃業や解散は、倒産（法的・私的整理）以外で事業活動を停止した状態を指す。

同社の調査によると、25年に休廃業・解散した企業を産業別にみると、飲食店や宿泊業を含む「サービス業他」が最多の147社（32・2％）。「建設業」が109社（23・9％）、「小売業」が82社（18・0％）で続いた。

県内の中小企業の事業環境は厳しい。コロナ禍で実施されていた給付金や資金繰り支援策などは既に終了し、物価高や人手不足は深刻化する。県内は人口減少が全国有数のペースで進み、市場規模の縮小に歯止めがかからない。同支店の担当者は「コロナ禍が終わったにもかかわらず、事業環境の好転が見通せずに『静かな退場』を選ぶケースが増えている」と分析する。

代表者の年代が判明している165社のうち、最も多かったのは70代の90社（54・6％）。代表者が60代以上の企業が97・0％に達した。設立からの業歴も30年以上の企業が41・0％で、3年連続で全体の4割超を占めた。

担当者は「後継者の育成が遅れた企業は、新たな設備投資や人材確保をちゅうちょする傾向にある。うまく事業継承ができずに、今後も休廃業が増える可能性がある」と指摘する。

市町別では長崎市が172社（37・7％）、佐世保市が90社（19・7％）。両市だけで6割近くを占めた。

（一ノ宮史成）