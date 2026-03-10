福岡商工会議所などは、福岡市内の登録店舗で購入額の2割増しで利用できるプレミアム付き電子商品券「FUKUOKA NEXT Pay（ネクスペイ）」第5弾の抽選販売を13日に始める。市内居住者が対象。スマートフォンがなくても利用できるよう、今回から申し込み専用はがき付きのちらしを全戸に配布し、紙チケットも導入する。

市内の小売り、飲食などの登録店舗で使えるネクスペイは、1口5千円で6千円分の買い物ができる。購入は1人6口までで、利用期間は3月末〜9月末。市は登録店舗を2月から募集中で、前回の第4弾は7000店近くが参加した。

スマホでの抽選申し込みは24日午後6時までに公式ウェブサイトから。専用はがきの場合は必要事項を記入して応募（23日必着）し、当選者はファミリーマートで買い物時に使うQRコードが付いた紙チケットの発行手続きを行い、当選分の金額を支払う。

発行総額は120億円。このうち福岡県と市が国の経済対策の重点支援地方交付金を活用し、上乗せ分の20億円を半分ずつ補助する。専用のコールセンター＝（0120）538833。

（前田倫之）