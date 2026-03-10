与党が2026年度予算案の審議時間を強引に短縮している。数の力で国会審議を形骸化させてはならない。

3月末までの年度内成立にこだわる高市早苗首相の強い意向が働いている。予算案審議に「誠実に対応する」と答弁したのは、その場限りの言葉だったようだ。

国民から集めた税の使い道を決める予算案の審議は、国会で特に重要だ。26年度当初予算案の一般会計総額は過去最大の122兆円台に膨れ上がり、論点が多い。無駄や改善点の議論に時間をかけるのは当然である。

例年は衆院の審議に1カ月程度を要していた。与党の自民党と日本維新の会は、この半分の2週間にしようと躍起になっている。

府省庁ごとに専門的な質疑を行う省庁別審査は野党の合意を得ることなく、自民の坂本哲志衆院予算委員長の職権で決めた。

地方公聴会と中央公聴会の日程も、圧倒的多数を占める与党の賛成で詰め込んだ。数の力に頼む政治そのものだ。

地方公聴会は8日に鹿児島市と盛岡市で開かれた。日曜の開催は極めて異例だ。採決の前提となる中央公聴会は10日に設定され、与党は13日の衆院通過を目指す。

土曜の7日に一般質疑をする提案は取り下げたが、無理に採決を急ぐ姿勢はあからさまだ。これでは熟議の国会はますます遠ざかる。

そもそも予算案の審議日程が窮屈になった原因は、1月の通常国会冒頭に首相が唐突に衆院を解散したことに他ならない。

その結果、実質的な開会は2月中旬までずれ込んだ。予算案審議は「今なら衆院選で勝てる」という党利党略の犠牲になった形だ。

その首相が国民生活への影響を避けたいとして、予算案の年度内成立と審議時間の短縮を主張するのは、あまりに身勝手である。

予算委員会における政府、与党の対応にも問題が多い。

首相は「私にばっかり当たる」と、昨年秋の臨時国会での頻繁な答弁に不満を口にしていた。衆院選を経て委員長ポストを自民が取り戻した今国会では、首相に配慮するかのように、野党が首相答弁を求めても担当閣僚に答えさせる場面が目につく。

予算案を所管する片山さつき財務相が不在のまま予算委員会を開いたのは、審議を軽く見ていることの証左だ。

野党5党は「国会は政府の下請け機関ではない」と批判し、衆院議長らに審議の充実を求めた。

政府に対しては年度内成立を見送り、暫定予算を編成するよう要求している。高校授業料の無償化をはじめ、年度初めに必要な予算だけを優先して審議し、早期に採決するのは妥当だ。

首相は施政方針演説で言及した謙虚さを忘れてはならない。審議時間の短縮はすぐに改めるべきだ。