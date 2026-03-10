４日付でＪＲＡから７人の調教師が新規開業した。その中の秋本大介調教師（４４）＝美浦＝は古くからの知り合いだ。記者が秋本師を言葉で表現するなら「素直で真面目」というものがしっくりくる。今回はそんな師を紹介したい。

神奈川県茅ケ崎市生まれで競馬とは無縁の家庭環境で育った。それまでは漫画やゲームで競馬というものを漠然と捉えていたが、ナリタブライアンに心を奪われた。秋本師は「ナリタブライアンの走りを見て競馬の世界に入りたいと思いました。ただ、頼る人がいなかったのでどうしようかと思っていたところ、雑誌でオーストラリアにある競馬学校の記事を目にしました。それでオーストラリアへ行きました」と振り返る。そこで競馬の基礎を学んだ。

学校を卒業して帰国後は牧場で働いた。そこで出合ったのが一冊の本で、藤沢和雄元調教師の著書『競走馬私論』。そこには藤沢元調教師のニューマーケット（英国）での体験談が書かれており、それに感銘を受けてニューマーケット行きを決意した。その生活は１年と短いものだったが、濃密な時間だった。

研修先としてお世話になったのはマーク・プレスコット師。２２年凱旋門賞をアルピニスタで制した名伯楽だ。そこで学んだのは技術論だけではなかった。「勝つことが目的であることは間違いない。だが、その前に馬としっかり向き合わなければならない。そこを大切にしなさい」と教えてくれた。この言葉は今でも胸の中に刻まれている。そしてもう一つ、印象に残っている言葉がある。「将来あなたが調教師になった時にインタビューで“私の元で学んだからなれた”と言ってください。私はそれを新聞で読むのを楽しみしています」。冗談めいた口調だったが、心に残った。

帰国後は厩務員、助手としてキャリアを重ねた。「より馬を身近に感じられる厩務員、助手の仕事は好きで楽しかったけど、最後に自分の人生を振り返った時、勝負する場所に立たなかったことを後悔すると思いました」。猛勉強の末、４回目の試験で合格をつかみ取り、２５年に調教師免許を取得した。

秋本師は「昨年、海外研修でニューマーケットへ行き、プレスコット師に会うことができました。調教師になったことを報告できて良かったです」と笑顔を見せる。“恩師”と再会し、調教師として頑張っていこうと決意を新たにした。そして開業の時を迎えた。

ここからは個人の感想です。秋本（プライベートではそう呼んでます）は記者が冗談を言っても面白いことで返せないタイプだが、そんな素直で真面目な性格に魅力を感じて長年付き合っている。取材相手ではあるが、普段、会っても競馬より家族の話で盛り上がる間柄。そんな秋本が調教師になった。心より応援している。（デイリースポーツ・小林正明）