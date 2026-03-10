「金鯱賞・Ｇ２」（１５日、中京）

歴代の勝ち馬に数々の名馬が名を連ねる尾張伝統の中距離重賞。開催時期が春に移って今年で１０年目の節目となる。データ班は昨年覇者クイーンズウォークを猛プッシュ。前走の天皇賞・秋では９着に敗れたものの、大外枠など不利な条件が災いしたもので悲観する必要はない。２戦２勝と得意の中京１０Ｆ戦で本領を発揮する。

シルバーコレクター返上に向けて、いよいよ機は熟した。重賞で４戦連続２着と歯がゆい競馬が続くドゥラドーレスが、完成の域に入りつつある。デビューから無傷の２連勝を飾るなど、２〜３歳時は比較的順調なキャリアを過ごしたが、菊花賞４着後は長期休養などもあり出世は先送りになってきた。それでも焦らずにじっくりと育ててきた陣営の懸命な努力が実を結び、昨年の２月に遅ればせながら待望のオープン初勝利を飾った。

その後は重賞でも１番人気になるなど高い評価を受けたが、あと一歩及ばず涙をのんできた。年明け初戦のＡＪＣＣも後方から懸命に追い込んだものの、勝ち馬にあと一歩届かず。宮田師は「前走は目の外傷などもあり、少し緩めだったこともありますが、勝ち馬にうまく立ち回られてしまいました。今回は前回よりも仕上げやすかったですね。まだいい頃と比べると走りにバラつきは見られますが、残り１週間で改善できるでしょう」と、アクシデントのあった前回より調整過程が順調であることを強調した。

血統の裏付けも申し分なく、半妹のレガレイラはＧ１・３勝馬。大舞台で活躍できるだけの資質は間違いなく秘めている。師は「何とか勝ってＧ１に出たいですね。最近はいい競馬を続けていますし、今回の条件も十分にこなせると考えています」と、３勝を挙げる１０Ｆ戦に自信をのぞかせた。初のタイトルをつかみ、堂々とＧ１の舞台へと駒を進めてみせる。