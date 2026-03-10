「スプリングＳ・Ｇ２」（１５日、中山）

無傷３連勝でタイトル奪取へ。２戦２勝のリオンディーズ産駒クレパスキュラーが、初の重賞舞台に駒を進めてきた。昨年８月の札幌新馬戦をレコードで圧勝すると、次戦のひいらぎ賞も１分３２秒９の好時計で快勝。ただ、栗田師が「前走も勝ちはしたけど、課題が多い」と振り返ったように、ゴール後になかなか止まらないなど随所に幼さをのぞかせた。

この中間は課題の折り合いだけでなく、普段の接し方といった精神面の細かな部分に重点を置いてきた。その取り組みの成果は、４日の１週前追い切りに現れた。指揮官は「２週前（２月２５日）の段階でも折り合いはすごく良かったし、今回は前走以上に踏み込んだ調整ができている」とうなずく。馬の後ろで我慢させる形も取り入れ、成長を促進。普段は口当たりの柔らかいハミを使い、追い切りと実戦だけリングハミに変更。レース前のメンコ着用など、馬具にも工夫を凝らして臨むつもりだ。

もともと心肺機能の高さは際立っており、「前回くらい走れば重賞でもやれる」とトレーナーの期待も大きい。引き続きルメールが手綱を取るのも心強い材料になる。伯母に１５年エリザベス女王杯＆１６年宝塚記念を制したマリアライトがおり、血統的なポテンシャルも文句なし。気性面の成長を力に、皐月賞の切符をつかみ取る。