【再会〜Silent Truth〜 第8話】万季子＆直人だけが知る秘密・事件の夜の真相明らかに
【モデルプレス＝2026/03/10】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の第8話が、10日に放送される。
23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑者として、初恋の相手・万季子（井上真央）と再会する。その出会いをきっかけに運命は大きく動き出す。大切な人を想う気持ちが思いもよらぬ真実へと繋がっていく、切ないヒューマンラブミステリー。
スーパーの店長を射殺した真犯人は、犯行を自供した佐久間直人（渡辺大知）ではなく、被害者から恐喝されていた岩本万季子（井上真央）なのか？直人の言動から、万季子をかばっていると確信を強めた飛奈淳一（竹内涼真）。だが、直人は「僕と万季ちゃんにしか分からないことがある」とつぶやき、頑として自供を覆そうとしない。
時を同じくして、不測の事態が発生する。直人が隠した凶器の拳銃をこっそり持ち出したと思われる万季子が、息子の正樹（三浦綺羅）を連れて失踪したのだ。拳銃にはまだ弾が残っているはず…。最悪の結果が頭をよぎり、胸騒ぎを覚える淳一と万季子の元夫・清原圭介（瀬戸康史）。そんな中、「お前に隠してることがある」――圭介は淳一にそう告げ、捜査を担当する刑事・南良理香子（江口のりこ）のもとへ。一方、淳一の説得を受け、直人もようやく重い口を開き…。
ついに暴かれる、事件が起きた夜の真相。さらに、万季子と直人だけが共有していた《胸を引き裂く過去の秘密》も明らかになる――。
◆竹内涼真主演「再会〜Silent Truth〜」
◆「再会〜Silent Truth〜」第8話あらすじ
