NY原油先物4月限（WTI）（終値）

1バレル＝94.77（+3.87 +4.26%）



ニューヨーク原油の２０２６年４月限は暴騰後に上げ幅を大きく縮小した。英フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）が、イラン戦争を背景とした原油価格の急騰を受けて、主要７カ国（Ｇ７）財務相が石油備蓄の協調放出について協議すると報道したことが重しとなった。Ｇ７財務相のオンライン会合には国際エネルギー機関（ＩＥＡ）も参加し、ＩＥＡは各国に備蓄放出を求め、石油備蓄放出など必要な対応を講じることで一致した。また、欧州委員会のバルディス・ドンブロウスキス氏によるとＧ７のエネルギー相は１０日も石油価格上昇の影響を緩和するための協調行動について議論する。



米ＣＢＳに対してトランプ米大統領が「予定よりはるかに早く進んでいると確信している」、「戦争はほぼ完全に終わったと思う」と述べたことは引け後の相場をさらに押し下げた。トランプ米大統領は、現在船舶がホルムズ海峡を通過しており、その支配を検討しているとも語った。



時間外取引で４月限は一時１１９．４８ドルまで暴騰。ただ、その後は上げ幅を縮小し、通常取引開始後も上げ幅を削った。引け後には８１．１９ドルまでマイナス転換した。



MINKABU PRESS

外部サイト