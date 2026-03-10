終盤にドルの戻り売りが強まる ドル円は１５７円台に下落 トランプ発言に反応＝ＮＹ為替概況 終盤にドルの戻り売りが強まる ドル円は１５７円台に下落 トランプ発言に反応＝ＮＹ為替概況

きょうのＮＹ為替市場、終盤にドルの戻り売りが急速に強まり、ドル円も１５７円台に下落した。トランプ大統領の発言に反応。大統領は「イラン戦争はほぼ完全に終結している」と述べた。ＣＢＳ記者がＸでトランプ大統領との会話を投稿。大統領は「彼らには海軍も通信網も空軍もない」とも付け加えた。



この発言を受けて原油相場に一気に利益確定売りが強まり、本日１１９ドル台半ばまで急騰していたＷＴＩは一時８３ドル台まで急落していた。それに伴いドルの戻り売りも強まった格好。今後は、トランプ大統領の発言通りの展開なのか注目となる。



ユーロドルは１．１６ドル台を回復。アジア時間には１．１５ドル前半まで下落していた。一方、ユーロ円は１８３円台半ばまで一時上昇。ユーロの買い戻しに追随していたようだ。



ただ、短期金融市場ではＥＣＢの年内利上げ期待が強まっており、年内１回は１００％、２回の確率は２０％程度まで上昇している。



ポンドドルは１．３４ドル台半ばまで一時上昇。一方、ポンド円は２１２円台まで一時上昇していたものの、伸び悩む展開。ただ、２１日線の上での推移は継続。



短期金融市場では英中銀の年内利上げ期待が一時高まっていたが、結局その期待は後退している。利下げ期待はなくなり、いまのところ据え置きでの織り込みとなっている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

