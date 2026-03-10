第1回【高市首相はなぜ“物議答弁”を繰り返すのか…「私に恥をかかせるな」「中小企業のオヤジ、社長みたい」「壁を取っ払うのがお好きな御党」 歴史的圧勝で「全能感が透けて見える」と識者】からの続き──。高市早苗首相の国会答弁や発言が物議を醸している。SNSでは不快だとする投稿も決して珍しくない。（全2回の第2回）

だが高市首相の答弁について考える前に、安倍晋三氏が首相だった時の答弁を振り返ってみたい。安倍氏も踏み込んだ発言が目立ち、特に2020年2月の衆議院予算委員会では皮肉、暴言、ヤジが次々と飛び出した。

2月12日、衆院予算委員会では立憲民主党の辻元清美氏が質問に立った。憲法9条の改正問題で辻本氏は「国民投票で否決されたら自衛隊の正当性を低下させる懸念がある」と指摘した。

すると安倍氏は「辻元委員が自衛隊のことをそんなに大切にしていたのかということを私は今まで寡聞にして存じ上げなかった」と、かなり厳しい嫌味を言ってのけた。

さらに辻元氏が質問を終えると、その背中に向かって「意味のない質問だよ」とヤジを飛ばした。実は安倍氏、2015年にも辻本氏に向かって「早く質問しろよ」とヤジを飛ばしたことがある。

他にも2017年2月の衆院予算委員会でも、やはり辻元氏が北方領土交渉を巡って質疑に臨んだ。辻元氏が「首相は人がいいのかしら」と質問したところ、安倍氏は「私は確かに辻元さんよりも人はいいかもしれませんが、交渉力はしっかりあると思っている」と返した。

こうした“バトル”が繰り広げられた過去があったからか、立民は「意味のない質問だよ」のヤジに「立法府、議会全体に対する侮辱」と強く反発。最後は安倍氏がお詫びすることで決着した。

安倍氏は他にも強気な答弁が目立った。桜を見る会の前夜祭に関して質問した野党議員には「流言の流布」と決めつけた。同じ前夜祭について質問した別の野党議員には「何とかの勘ぐりだ」と噛みついた。

では、高市首相はどうだろうか。2月27日の衆議院予算委員会ではアメリカと交渉を続けている赤沢亮正経済産業相に「『私に恥をかかせるな』と言ったよね」と迫る場面があった。

さらに当選した自民党議員にカタログギフトを配った問題では、「昭和の中小企業のオヤジ、社長みたいなところがまだ私にはある」と釈明した。

重要な“キャラクター”の違い

3月3日の衆院予算委員会では国民民主党の議員から質問された際、「壁を取っ払うのがお好きな御党に巻き込まれながら」と揶揄。当然ながら国民の反発を招いた。

政治アナリストの伊藤惇夫氏は「高市さんの発言は、今回の衆院選で大勝したことで舞い上がっているということが大きいでしょう」と指摘した上で、安倍氏の答弁も大きな影響を与えている可能性があるという。

「注目したいのは高市さんが国民民主党を『壁を取っ払うのがお好きな御党』と揶揄した発言です。安倍さんも民主党と立憲民主党を何度もからかいました。そもそも高市さんは安倍さんの“理念優先の政治”を参考にしています。例えばお二人とも改憲に意欲を見せているわけで、“保守派”としての共通点が認められるわけです。それと同じように国会における答弁も安倍さんの揶揄や嫌味、ヤジのような不規則発言に学んでいると考えられます。ところが高市さんと安倍さんでは人間としての“キャラクター”が全く違います。これは重要な問題だと思います」

安倍氏は大物政治家だった安倍晋太郎氏の次男として生まれた。出生した時点で政治家になることが既定路線だったと言える。

洒落にならない高市首相

「安倍さんはブレーンに恵まれた政治家でした。口の悪い人は『助けたくなるほど物を知らないから』と皮肉を言っていましたが、お坊ちゃん育ちらしい性格がプラスに働いたのは事実でしょう。また第一次政権が短命に終わり、多くの人が安倍さんから去りました。その際、以前と変わらぬ態度で接し続けた人を、安倍さんは第二次政権で非常に重用しました。だからこそ『安倍さんのためなら体を張れる』という人は少なくなかったのです。そのような背景を持つ安倍さんが口にした暴言なり不規則発言だったわけですが、高市さんの場合は完全な一匹狼です。そうなると問題発言のニュアンスが安倍さんとは異なってきます」（同・伊藤氏）

伊藤氏は安倍氏の問題答弁の本質に「幼児性」を挙げる。良くも悪くも、お坊ちゃん育ちの世襲政治家が無邪気に悪口を言っている──というイメージだ。

「ところが高市さんの場合は無邪気さが全く感じられないどころか、洒落にならない印象を受けることもあります。例えば赤沢さんに『私に恥をかかせるな』と迫ったという発言です。ご本人は冗談のつもりなのかもしれません。しかし真面目に受け止めれば、『そう言う高市さんは何様ですか？』と聞きたくなるし、実際にSNSではパワハラと受け止めた投稿も目立ちました」（同・伊藤氏）

高市首相の“暴走”

これは物議を醸した「台湾有事」の問題答弁にも通じるものがあるかもしれない。2025年11月の衆院予算委員会で高市首相は「台湾有事は存立危機事態に該当する」と回答し、中国が強く反発した。

「高市さんは官僚の説明に耳を傾けず、一人で首相官邸に閉じこもって政策の勉強をしていると言います。しかし、高市さんがどれだけ優秀な政治家でも、周囲のサポートを受けなければ最後はパンクするか足元を掬われるでしょう。実際、台湾有事の答弁では『戦艦』という言葉が飛び出し、これは官僚が使わない単語であることが注目を集めました。『台湾有事』、『恥をかかせるな』、『中小企業のオヤジ、社長』、『壁を取っ払う』、これらの発言に共通するキーワードは“暴走”だと思います。高市さんの発言は暴走する傾向があるということです」（同・伊藤氏）

高市首相の政権支持率が高いのは、有権者が強い期待を寄せているからだ。

「しかし多くの有権者が求める物価高対策は何も行われていません。消費税減税は実施するにしても時間がかかるようですし、効果も限定的と見られています。アメリカとイランの戦争も始まりましたから、電気やガス料金が値上げされる可能性もあります。有権者は税金や社会保障の負担を重荷に感じています。物価高が是正されず、おまけに今後の国会でも高市さんの暴走発言が連発されるようなことになれば、高市政権の支持率にも変化が生じるかもしれません」（同・伊藤氏）

