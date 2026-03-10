2026年3月27日（金）深夜0時12分より、千鳥の二人を3時間にわたって地上波に“野放し”にするABCテレビの特別番組「千鳥ナイト」の放送が決定した。

「千鳥ナイト」は単なる3時間の特番ではなく、ノブ・大悟それぞれがMCを務める２番組を一挙に放送する、まさに千鳥一色の深夜特番。前半はノブMCの「ツッコミサーキット」、後半は大悟MCの「ライフイズBET」の2部構成でお届けする。

放送決定にあわせ、期待感を煽るポスタービジュアルが完成。大阪が拠点だったころの千鳥の代名詞“目ボケ”をモチーフに、夜を彩るミラーボールを配置。あの頃の千鳥を彷彿させるワクワク感と深夜ならではのフィーバー感を融合した世界観に仕上がった。キャッチコピーは『ちどり明かそうぜ。』。朝まで一緒に踊り明かす感覚で、この日はテレビの前で夜更かししてみては？という希望が込められたコピーだ。

深夜ならではの暴走、普段のバラエティとはひと味違う千鳥の真髄を3時間たっぷりとお届けする。各番組の詳細は続報を待とう！

©ABCテレビ

■「千鳥ナイト」番組概要

＜放送日時＞

2026年3月27日(金) 深夜０時12分～深夜３時12分 （ABCテレビ／関西ローカル）

※放送後にTVer・ABEMAで見逃し配信あり

＜内容＞

【第1部】ノブMC番組 「ツッコミサーキット」

【第2部】大悟MC番組「ライフイズBET」

※各番組の詳細は今後、追って情報解禁予定

＜出演＞

千鳥（大悟、ノブ）

公式HP： https://www.asahi.co.jp/chidori_night/