4月11日より日本テレビ系で放送がスタートする町田啓太主演の土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』に江口洋介が出演することが決定した。

本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にした新たなヒューマンドラマ。子どもたちに甘すぎるほど寄り添うフリースクールのスタッフ・浮田タツキ役で町田が主演を務め、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本穂香が演じる。脚本は、『おっさんずラブ』（テレビ朝日系）の徳尾浩司が手がける。

江口が演じるのは、タツキ（町田啓太）が勤めるフリースクール「ユカナイ」の代表・三雲英治。江口は出演に際し「親子はもちろん、大人にも何かの気づきを与えてくれる作品になりそうで、今から撮影を楽しみにしています」とコメントを寄せた。

江口洋介 コメント今作は、学校に通えなくなってしまった子ども達の落ち着く場所、フリースクール『ユカナイ』で働くスタッフ達と子ども達の気持ちを再生に向けるお話です。僕は心理学を専門にし、アートセラピー、フリースクール、子ども食堂なども経営する三雲という人物を演じます。親子はもちろん、大人にも何かの気づきを与えてくれる作品になりそうで、今から撮影を楽しみにしています。（文＝リアルサウンド編集部）