横山裕が親友・相葉雅紀へ腸活グッズをサプライズプレゼント！お買い物ロケバラエティ『ヒロミのおせっ買い！』第5弾が放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

お買い物にロマンを持つヒロミ、長谷川忍（シソンヌ）、佐久間大介（Snow Man）の3人が、その人生経験を活かしてお買い物をお手伝い＝“おせっ買い”するお買い物バラエティ『ヒロミのおせっ買い！』。

その待望の第5弾が、3月21日22時から日本テレビで放送。今回も、豪華ゲストの人生の節目や大切な人への想いに寄り添った、笑いと感動のお買い物を届ける。

■横山裕から親友・相葉雅紀へ！世界にひとつだけの感動ギフトが完成

第5弾のゲストには、SUPER EIGHT横山裕が登場。20年来の親友である嵐の相葉雅紀へ、これまでの感謝とエールを込めた贈り物をしたいという横山に密着する。

現在「腸活」にハマっているという相葉のために、横山は時間をかけて手作りした「腸活グッズ」をサプライズでプレゼント。

ジュニア時代からの絆、そして『24時間テレビ』でのマラソン挑戦を支えてくれた相葉雅紀へ 感謝を込めて 究極の納豆と味噌を探す。1箱1万円超えの伝説の納豆を求め秋田と中継を結び、超豪華ゲストとしてふたりも尊敬するあの人がまさかの登場!?

さらに、横山自ら手作りした渾身の味噌や、天才料理人が調合した特製タレなど、世界にひとつだけの感動ギフトが完成。涙と笑いのプレゼント作戦、その結末は必見だ。

■岡田結実が夫とテレビ初共演！最新家電に驚きの連続

第一子出産発表をしたばかりの岡田結実も登場。新生活にピッタリな「最新家電」のお買い物に挑む。

なんと今回は、TV初出演となる岡田のイケメン夫が登場し、夫婦初共演が実現。仲睦まじいふたりは、大型家電店で驚きの体験を連発する。

一行は「家電量販店」を舞台に、空気清浄機や家事時短を叶える最新調理家電など、育児に欠かせないアイテムを物色。岡田の夫へのベタ惚れ秘話も必見だ。

最新鋭の家電に圧倒されるなか、子ども誕生の、その後という最新情報も初公開し、産後の新生活に向けた家電爆笑お買い物ロケを敢行する。

ヒロミ＆佐久間大介＆長谷川忍のプロ目線によるお節介で、岡田夫妻が下した「究極の買いっぷり」をお見逃しなく。

さらに、第5回の放送を記念して3月15日15時から過去4回の「伝説のお買い物」を一挙公開。さらに、購入した品々がその後の生活をどう変えたのかを調査。禁断の「その後」を新撮で追いかけた。こちらも要チェックだ。

■番組情報

日本テレビ『ヒロミのおせっ買い！』

03/21（土）22:00～22:54

※放送後からTVerにて無料配信

MC：ヒロミ

レギュラー：長谷川忍（シソンヌ）、佐久間大介（Snow Man）

ゲスト：相葉雅紀（嵐）、横山裕（SUPER EIGHT）、岡田結実

■関連リンク

『ヒロミのおせっ買い！』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/hiromi-no-osekkai/