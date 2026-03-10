　10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1960円高の5万4560円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2728.72円に対しては1831.28円高。出来高は2万1849枚だった。

　TOPIX先物期近は3658ポイントと前日比98ポイント高、TOPIX現物終値比82.16ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54560　　　　 +1960　　　 21849
日経225mini 　　　　　　 54585　　　　 +1995　　　434048
TOPIX先物 　　　　　　　　3658　　　　　 +98　　　 38892
JPX日経400先物　　　　　 33415　　　　 +1205　　　　1936
グロース指数先物　　　　　 750　　　　　 +14　　　　1002
東証REIT指数先物　　売買不成立

