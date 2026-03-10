日経225先物：10日夜間取引終値＝1960円高、5万4560円
10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1960円高の5万4560円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2728.72円に対しては1831.28円高。出来高は2万1849枚だった。
TOPIX先物期近は3658ポイントと前日比98ポイント高、TOPIX現物終値比82.16ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54560 +1960 21849
日経225mini 54585 +1995 434048
TOPIX先物 3658 +98 38892
JPX日経400先物 33415 +1205 1936
グロース指数先物 750 +14 1002
東証REIT指数先物 売買不成立
