東京五輪の柔道男子60キロ級で金メダルを獲得した高藤直寿選手が9日、現役引退会見を行いました。

「この前の講道館杯で負けた時にやはりロサンゼルスのオリンピックが厳しいだろうなと思った。自分自身、諦めたくない気持ちはあったんですけど、現状を見て無理だと思った。グランドスラムとかも見てて、後輩とかが勝った時にうれしかった。『もうこれは僕はもう選手としては戦うべきではない』と思いました。あとはやっぱり『もう負けたくない』。そんな思いもありました」と話します。

パリ五輪代表を決める柔道グランドスラム東京2023でゴールデンスコアの末、永山竜樹選手に一本背負投で一本を取られ敗戦。2大会連続の代表を逃しました。

「パリオリンピックに出られなかったときにもうやめようかなと思った時が“引退”って自分の中に出てきた。しかしこのまま終わっていいのかと自分と葛藤しながらもロサンゼルス目指したいな、オリンピックもう一回出たいなと(パリの)現地で見てその気持ちだけでやってたが気持ちだけではどうにもできなかった」と引退がよぎってからも悩んだ胸のうちを明かしました。

長い現役生活の中で一番の思い出を聞かれた高藤選手。「柔道を続けて来られた一瞬一瞬が今となっては思い出。当時は苦しいことばっかだったんですけど、全てが私の本当に青春でありました。ベストパートもいろんな選手とやって、自分の中では本当に『命のやりとり』をやってきた。誰とやった時が1番良かったっていうのはやっぱ決めたくはない。今まで戦ってくれたライバルたち全員に感謝して引退したい」と満足げに語りました。

高藤選手は引退後は所属のパーク24の男子コーチと女子のアドバイザーとして活動する予定です。