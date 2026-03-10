［Ｆｉａｃｃｏｌａ］パリ五輪ブレイキン日本代表 半井重幸（ダンサー名ＳＨＩＧＥＫＩＸ） ２３

「Ｆｉａｃｃｏｌａ（フィアッコラ）」はイタリア語で「たいまつ」や「ともしび」などの意味。

著名人が冬の祭典への思いをつづります。

「障害は隠さなくていい」メッセージか

僕は、踊ることが自己表現であり独創性や個性が命とも言えるブレイキン（ブレイクダンス）の競技者です。スポーツを観戦する際、結果とは別に「美学」の部分にも注目しています。

今回のパラリンピックで言えば、スノーボードの小須田潤太選手（オープンハウス）。パリ五輪の時の僕と同じ日本選手団の旗手を務めていることから、自分に重ねて応援しています。

右脚を切断した小須田選手は激しく、ダイナミックに、それも義足をむき出しにして滑る。小須田選手が自身のスタイルについて、「筋骨隆々の選手がタンクトップ姿で、筋肉をむき出しにしているよう。シンプルに格好いい」といった趣旨の話をしているのを見たことがあります。スノーボードに小須田選手のこだわりや生きざまが宿っているように感じます。

僕たちブレイキンのダンサーたちもどんな服をまとって、どう踊るか常に考えています。自分がどうありたいかの追究に情熱を注ぐ姿が似ている気がします。

また普段から自分の姿を通して、外に向けてどんな発信をしたいかと意識していることもあり、華やかなプレーだけでなく所作やインタビューにも自然と目が行きます。小須田選手は障害のある子供たちに対し「障害は隠さずに見せていいんだよ」と伝えたいのかもしれない。

ブレイキンの世界について改めて考えてみると、障害があるのかないのかという線引きははっきりとはありません。障害を抱えるダンサーが世界各国から集まった「ＩＬＬ―Ａｂｉｌｉｔｉｅｓ」というチームの一員である（ダンサー名）ＳＡＭＵＫＡは右脚がなく、左脚と松葉づえを使って踊ります。ブレイキンのトップダンサーらが集う東京での国際大会で優勝するなど活躍しています。

僕たちにはできない表現を彼は持っていて、身体障害を含めた個性を最大限生かす。強いメッセージを障害を持った若いダンサーに送る存在でもあります。

こうしてみると、パラアスリートとブレイキンのダンサーは親和性が高いのかもしれません。

２００２年生まれ。大阪府出身。姉の影響で７歳からブレイキンを始め、五輪競技に採用された２４年パリ大会で４位。２５年世界選手権で初優勝。今月１日、全日本選手権で２年連続５度目の優勝を果たした。第一生命保険所属。