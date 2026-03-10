¡Ú¥Î¥¢¡Û´ÝÆ£ÀµÆ»¡¡£Ì£Ô£Ê¼ã¼ê¤ËàÆ»¾ì¥ª¥Õ¥¡¡¼á¤Î¿¿°Õ¡Ä»Õ¾¢³Ê¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡õBUSHI¤Ë¤Ï¶ì¸À
¡¡¥Î¥¢¤ÎÅ·ºÍ¡¦´ÝÆ£ÀµÆ»¡Ê£´£¶¡Ë¤¬¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤Î£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¡Ê£²£¶¡Ë¡õ¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡Ê£²£°¡Ë¤Ø¤ÎàÆ»¾ì¥ª¥Õ¥¡¡¼á¤Î¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£Ì£Ô£Ê¤òÎ¨¤¤¤ëÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤È£Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£²¡Ë¤Ë¤Ïà³åá¤À¡£
¡¡´ÝÆ£¤Ï£¸Æü¤Î²£ÉÍÂç²ñ¤Ç¿·¿Í¤ÎÄá²°¹ÀÅÍ¤ÈÁÈ¤ß¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Ë£Ì£Ô£ÊÆþ¤ê¤·¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¤È¡¢Àè·î£¶Æü¤Î¥Î¥¢¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¹ñÆâ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¤ÈÂÐÀï¡£ºÇ¸å¤Ï£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤Ç¥¿¥Ã¥×¤òÃ¥¤¤¡¢³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î£²¿Í¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö¤ªÁ°¤é¤è¤¯¼ª¤ò¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¤è¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë°ÒÀª¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¤Ê¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Î¼ÂÎÏ¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤È¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¥Ð¥ì¤Á¤Þ¤¦¤ó¤À¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ»¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¡¢¤³¤¤¤Ä¤é¡Ê¥Î¥¢¤Î¼ã¼ê¡Ë¤È¶¥¤¤¹ç¤¨¤ë¡£Æ»¾ì¤Ç¤³¤Î¼ã¤¤¤ä¤Ä¤é¤È¾¡Éé¤·¤Æ¤ß¤í¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡×¤ÈÇ®¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ÝÆ£¤Ï£¹Æü¡¢¥Î¥¢¤Î¡Ö£Í£Ï£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Í£Á£Ç£É£Ã¡×¿·½ÉÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö£Õ£Î£É£Ö£Å£Ò£Ó£Å¡¡£Ã£Õ£Ð¡×£±²óÀï¤Ç¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò·âÇË¡£»î¹ç¸å¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢£¸Æü¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡£Èà¤é¤Ï¼ã¤¤¤·¥¥ã¥ê¥¢¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢´ÝÆ£¤Ï½µ£±¡¢£²²ó¥Î¥¢¤ÎÆ»¾ì¤Ç¼ã¼êÁª¼ê¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¡Ê£Ì£Ô£Ê¤Î£²¿Í¤Ï¡Ë¤¦¤Á¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÅ¨¤À¤·¡¢²¶¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÅ¨¤À¤è¡£¤À¤±¤ÉÅ¨¤¬¤µ¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤·¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡£¤½¤ì¤Ê¤éÅ¨¤Ç¤âÆ»¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ä¤ê¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆâÆ£¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¼ê°ìÇÕ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£ÂçÀÚ¤Ê¼«Ê¬¤Î¼ã¤¤¤È¤³¤í¤ÎÁª¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï³¤³°¡Ê¤Î»î¹ç¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£²¶¤é¤Ë¡Ê£²¿Í¤ò¡ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ¤¤»¤Æ¤ß¤í¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£