ÃÚ¹À»á¡¡¹â»Ô¼óÁê±þ±ç¤âÀÐÀî¸©ÃÎ»öºÆÁª¤Ê¤é¤º¡Ä¥À¥á¡¼¥¸Âç¤À¤Ã¤¿àÆ¤ÏÀ²ñ·çÀÊá
¡¡ÌµÇ°¤ÎÀËÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¸Æü¤ËÅê³«É¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¸½¿¦¤ÎÃÚ¹À»á¤¬ÍîÁª¤·¤¿¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁª¤·¤¿Á°¶âÂô»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿»³ÌîÇ·µÁ»á¤È¤Ï£¶£±£±£°É¼º¹¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò´Þ¤á¸©Æâ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃÏ¶è¤ÇÃÚ»á¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢¶âÂô»Ô¤ÎÉ¼¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤è¤â¤ä¤Îà¥Õ¥©¡¼¥ëÉé¤±á¤òµÊ¤·¤¿¥ï¥±¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ÍîÁª¤ò¼õ¤±¤ÆÃÚ»á¤Ï£¹Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖÍîÁª¤Ï°ì½Å¤Ë»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÏÉÔÂ¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐ¤ÎÉüµìÉü¶½¤Ï¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¼«¿È¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÝ¼éÊ¬Îö¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ½°±¡µÄ°÷¤À¤Ã¤¿ÃÚ»á¤Ë¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÀÐÀîÆþ¤ê¤·¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤ÃÎ»ö¤ò³§¤µ¤Þ¤Ï¼º¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û°ìËÜ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤É¤³¤ÎÌò½ê¤Ë¤âÍê¤á¤ë¡£¤É¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤â¥³¥»È¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÃÎ»ö¤ò¼º¤Ã¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î»³Ìî»á¤â¶âÂô»ÔµÄ»þÂå¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìµ½êÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç£²£°£±£°Ç¯¤Ë¶âÂô»ÔÄ¹¤ËÅöÁª¡££²£²Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¤À¤±¤Ë¶âÂô»Ô¤Ç¤Î»Ù»ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¶âÂô»Ô¤ÎÉ¼¤À¤Ã¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÎØÅç»Ô¤ä¼î½§»Ô¤Ê¤ÉÈïºÒÃÏ¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ÇÃÚ»á¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢¶âÂô»Ô¤Ï»³Ìî»á¤¬Ìó£³Ëü£´£°£°£°É¼¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¤Î±Æ¶Á¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï£¶Æü¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ò£å£È£á£ã£Ñ¡Ê¥ê¥Ï¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÆ¤ÏÀ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÃÚ»á¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»³Ìî»á¤È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹õÇßÌÀ»á¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»²²Ã¡£¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¹â¶¶¹°¼ù»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÚ»á¤Ï¡ÖÃÎ»ö¤Î¿¦Ì³ÂåÍý¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÒ³²È¯À¸»þ¤Ê¤É¶ÛµÞ¤Î»öÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¤é¸øÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢Â¨±þ¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤òºÇÍ¥Àè¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é½ÐÀÊ¤ò¼Âà¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¿Éíå¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ¤ÏÀ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤À¯¼£²È¤ËÅêÉ¼¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÆ¤ÏÀ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇÄã¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÖÁªµóÆ¤ÏÀ²ñ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·çÀÊ¤ÎÃÚ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤¤¿Í¤¬¸«¤ë¤Î¤Ç¡¢À¯³¦¤Ç¥ê¥Ï¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£Áªµó¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ê²á¤®¤Æ·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£²È¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÏÃ¯¤ÎÄ©Àï¤â¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÚ»á¤À¤¬¡¢Æ¤ÏÀ²ñ·çÀÊ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡½°±¡ÁªÂç¾¡¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ËÎä¤ä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤ëÁªµó·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£