¥¤¥é¥óàÀ¤½±À©Å¾´¹á¤Î¥¦¥é¤Ë¡ÖÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÎÄñ¹³¡×¤È¡Ö¥ª¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¤ò½ä¤ë·³Â¦¤Î»×ÏÇ¡×
¡¡¥¤¥é¥ó¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤òÁª½Ð¤¹¤ë£¸£¸¿Í¤Î¡ÖÀìÌç²È²ñµÄ¡×¤Ï£¹Æü¡¢ÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ç»àË´¤·¤¿¥¢¥ê¡¦¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ë¼¡ÃË¥â¥¸¥¿¥Ð¡¦¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¡Ê£µ£¶¡Ë¤òÁª½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÎÀ©Å¾´¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÅ°Äì¹³Àï¤Î°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤ËÇüÂç¤Ê¥ª¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¤ò½ä¤ë·³Â¦¤Î»×ÏÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥¸¥¿¥Ð»Õ¤Ï£±£¹£·£¹Ç¯¤Î¥¤¥é¥ó³×Ì¿¤òÎ¨¤¤¤¿¥Û¥á¥¤¥Ë»Õ¡¢£¸£¹Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¥¤¥é¥ó¤ò£³£·Ç¯´ÖÅý¼£¤·¤¿¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Î¸å¤ò·Ñ¤®¡¢Âè£³ÂåºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢È¿ÊÆ¶¯¹ÅÏ©Àþ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Î¥¤¥¹¥é¥à³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤Ï£¹Æü¡¢¥â¥¸¥¿¥Ð»Õ¤¬ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·À¤Âå¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ÏÀ¸Á°¡¢ÈëÌ©Î¢¤Ë¸å·Ñ¼Ô¸õÊä£³¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¥â¥¸¥¿¥Ð»Õ¤ÎÌ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤ÏÄ¹¤é¤¯À¤½±À©¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¥¤¥é¥ó»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¥â¥¸¥¿¥Ð»Õ¤ÏÃæ·øÀ»¿¦¼Ô¤Ç¤¹¤·¡¢À¯¸¢Æâ¤ÇÀµ¼°¤ÊÌò¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¶¯ÎÏ¤Ê°µÎÏ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤ÏÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÎÄñ¹³¤Î¾ÝÄ§¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ£Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡Öµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥«¥Ã¥Ä¹ñËÉÁê¤â£Ø¤Ë¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î¥Æ¥íÀ¯¸¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¡¢ÌÀÇò¤ËÇÓ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅì¤Î±ÒÀ±¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥¸¥¿¥Ð»Õ¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¿À³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£ÊÝ¼éÇÉ½¡¶µ»ØÆ³¼Ô¤Î¤â¤È¤Ç½¡¶µ¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¿À³Ø¹»¤Î²ÝÄø¤Ç¥¤¥¹¥é¥àË¡³Ø¤ä½¡¶µ³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢¿À³Ø¹»¤Ç¶µ¤¨¤ë¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¸å¡¢³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤ÎÀº±ÔÉôÂâ¡Ö¥³¥Ã¥ºÉôÂâ¡×¤ä¡¢Æ±ËÉ±ÒÂâ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÌ±Ê¼ÁÈ¿¥¡Ö¥Ð¥·¥¸¡×¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ÎÆÈºÛÂÎÀ©¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÈó¸ø¼°¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâÅýÀ©¤äÈ¿ÂÎÀ©±¿Æ°¤ÎÍÞ°µ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·³Ââ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÐÌýÍø¸¢¤Ê¤É¤ò»ý¤ÄµðÂç¤Ê·ÐºÑÄë¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥¸¥¿¥Ð»Õ¤¬ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤ÎÍø¸¢¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ë¿ä¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¥â¥¸¥¿¥Ð»Õ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤ËÇä¤Ã¤¿ÀÐÌýÍí¤ß¤ÎÉÙ¤òÃßºâ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤ÇºÇ¤âÍµÊ¡¤Ê°ì¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥â¥¸¥¿¥Ð»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£Â£Â£Ã¤Î¥Ú¥ë¥·¥ã¸ìÈÇ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤Ë¼èºà¤·¡¢¡ÖÂÎÀ©ÆâÉô¤«¤éÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤ï¤º¤«¤Ê²ÄÇ½À¤µ¤¨´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡×¡ÖÈà¤ÏÉü½²¿´¤Î¶¯¤¤¿ÍÊª¤À¡£Éã¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤éÉü½²¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£¤â¤·¥¢¥á¥ê¥«¤ËÉü½²¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤ÁÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤ËÉü½²¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
