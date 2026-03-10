「忙しい」と連呼する上司、スマホを覗くと賭け事の真っ最中　隣席の女性が明かす衝撃の事実

仕事中に上司が横でスマホゲームで遊んでいたら、その人を尊敬できるはずもない。上司のあまりに不誠実な振る舞いに愛想を尽かしたという投稿が寄せられた。

仕事はデザイン業だという40代女性。職場では基本的に連絡手段としてLINEを使用している。そのため、業務中にスマートフォンを触ること自体は不自然な光景ではないという。しかし……。（文：篠原みつき）

「隣の席なのでそっと覗いてみると携帯ゲームや賭け事をしています」

隣の席に座る上司の様子は、明らかに「仕事」の範疇を超えていた。上司はずっとスマートフォンを操作しており、明らかに業務を行っていない時間があるのだという。不審に思った女性が画面を覗き込むと、そこには驚きの事実があった。

業務時間中に堂々とゲームやギャンブルに興じる上司。それだけでも十分に周囲のスタッフの士気を削ぐ行為だが、さらに女性を苛立たせているのは、その上司の口癖だった。

「そんな事をしてるのに忙しいとばかり言ってるので尊敬できないし、ついていけない」

手元ではスマホでサボりながら、口では「忙しい」と連呼する。そんな矛盾に満ちた姿を見せられては、部下が不信感を抱くのも当然だ。